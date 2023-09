Come prevenire e debellare i pidocchi. I consigli di Dica33

14 settembre 2023

L'inizio dell' anno scolastico coincide spesso con la comparsa dei pidocchi sulle teste dei bambini, il gruppo di popolazione che ha le maggiori probabilità di essere infestato da questi parassiti. Sono piccoli, di colore grigio-bianco e si nutrono del sangue del cuoio capelluto. Molti genitori in queste settimane si stanno chiedendo se è possibile prevenire questa condizione e che cosa fare per eliminarla. Innanzitutto, è bene sapere che i pidocchi non saltano e non volano ma si diffondono camminando velocemente da un oggetto all'altro: si trasmettono attraverso il contatto diretto testa a testa. Pertanto è il contatto diretto con le persone infestate o con i loro indumenti a causare il passaggio e il sintomo principale è un prurito molto fastidioso. I capelli lunghi e sciolti facilitano la trasmissione. Per questo è meglio mantenerli corti o raccolti.





Ci sono tuttavia alcune utili regole di comportamento che consentono di ridurre i rischi:

Controllare spesso i capelli dei bambini per cercare le lendini (uova deposte dai pidocchi). Sono più facili da vedere sui capelli lunghi e non pettinati.

Pettinare regolarmente i capelli, soprattutto se lunghi.

Evitare che i bambini condividano spazzole, pettini, forcine, elastici, cappelli, sciarpe, asciugamani, cuscini.

Usare pettini con denti fini o per lendini. Quest'ultimo è un accessorio con denti metallici e molto vicini che permette di localizzare i pidocchi, trascinarli ed eliminarli dal cuoio capelluto, facilitando la rimozione delle uova.

Pulire frequentemente pettini e spazzole in acqua calda.

Lavare capelli, sciarpe, asciugamani e lenzuola utilizzati dai bambini a temperature superiori ai 50°.

Se però il contagio è già in corso, vanno applicati prodotti pediculicidi specifici: shampoo, lozioni, creme indicati per uccidere i pidocchi. In genere, si applica il prodotto una prima volta e si ripete il trattamento una settimana dopo. Sono anche disponibili balsami che aiutano a rimuovere uova e pidocchi morti insieme a pettini per lendini e spray repellenti da applicare sui capelli asciutti. Può essere utile pure lo spray disinfettante per tessuti.

Le infestazioni, come abbiamo detto, tendono ad accentuarsi con l'inizio della scuola ma non riguardano solo compagni e insegnanti. Interessano anche genitori e fratelli che devono controllare regolarmente i loro capelli e rispettare le tecniche di igiene.





Carla De Meo