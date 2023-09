Giorgio Albonetti (Gruppo LSWR) è il nuovo presidente di ANES

22 settembre 2023

L'Assemblea Generale dei soci di ANES - Associazione Nazionale Editoria di Settore ha eletto il suo nuovo Presidente per il triennio 2023-2026: è, già Membro di Giunta.

Durante il discorso di insediamento Giorgio Albonetti, che ha rivolto un ringraziamento al Presidente uscente, Ivo Alfonso Nardella, per il lavoro svolto in un triennio molto complesso, si è detto onorato della fiducia e dell'apprezzamento ricevuti dai Soci e consapevole di assumere la guida dell'Associazione in un momento ancora estremamente complicato per il comparto editoriale.

Un grande onore e un importante onere rappresentare ANES - ha dichiarato Albonetti - Trasferirò tutta la mia esperienza, di quarant'anni di lavoro in questo settore, per aiutare a l'Associazione a crescere. Il nostro ruolo nel mondo tecnico è importantissimo, possiamo aiutarlo a gestire questo periodo di grande trasformazione.

Il neo-presidente ha poi presentato il suo programma di lavoro per il triennio 2023-2026: grande attenzione sarà dedicata all'ulteriore espansione della rappresentatività dell'Associazione, allo sviluppo di nuovi momenti di confronto e condivisione di esperienze tra i Soci, al rafforzamento dell'attività istituzionale e di lobbying, all'offerta di formazione e alle tante iniziative di valore rivolte all'intera community B2B che ANES ha ulteriormente sviluppato negli ultimi anni.

L'Assemblea ha eletto anche i Vice Presidente che affiancheranno Giorgio Albonetti nella guida di ANES, nelle persone dei Soci: Umberto Caroleo di Edizioni L'Informatore Agrario, Gianpaolo Crasta di Kairos Media Group e Alessio Crisantemi di GN Media.

La squadra sarà al completo con la nomina dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo che sarà finalizzata dalla Giunta dell'Associazione nel mese di ottobre.

ANES - Associazione Nazionale Editoria di Settore

Nata a Milano nel 1995 è l'associazione nazionale di categoria che rappresenta in Italia l'editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo sia multimediale. Ad ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28 comparti merceologici, che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra imprese e operatori professionali.