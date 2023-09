I funghi: tutte le loro proprietà benefiche. I consigli di Dica33

23 settembre 2023

funghi sono veri e propri tesori. Alimento versatile che può essere aggiunto a una varietà di piatti. Possono essere consumati crudi, cotti o in polvere. Ma non solo sono buoni, saporiti sulle nostre tavole. Offrono anche numerosi benefici alla salute e sono ricchi di nutrienti. Concentrato di oligoelementi e minerali, sono generosi di rame, ferro, manganese, potassio, selenio e zinco. E sono in grado di fornire vitamina D , essenziale per la salute delle ossa, perché favorisce il legame del calcio, e previene osteoporosi e fratture. Contengono anche vitamine del gruppo B (B2, B3, B5) che contribuiscono alla crescita cellulare, al corretto funzionamento del cervello, al sistema immunitario e alla gestione dell'energia. Aiutano a metabolizzare grassi e proteine. La vitamina B2 (riboflavina) è ottima per la pelle: migliora la qualità dei tessuti. Mentre la vitamina B3 protegge l'epidermide dalla luce. Hanno proprietà antiossidanti. Grazie alla presenza di selenio e ergotioneina, aiutano a neutralizzare i radicali liberi dannosi nel corpo e contribuiscono a prevenire il danno cellulare.

Portare i funghi a tavola significa anche ridurre il rischio di malattie cardiache. Questi miceti sono infatti una buona fonte di fibre che contribuiscono a mantenere basso il colesterolo LDL (cattivo), specialmente negli adulti in sovrappeso, e ad alzare il colesterolo HDL (buono). Forniscono nutrienti e composti vegetali che aiutano a evitare che le cellule si attacchino alle pareti dei vasi sanguigni e formino placche. Questo aiuta a proteggere il cuore, mantenendo una pressione sanguigna e una circolazione sane. Inoltre, il selenio svolge un ruolo protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari di genere. Oltre a stimolare la funzione immunitaria e a proteggere le cellule dall'invecchiamento che può porta all'insorgenza di malattie croniche.

Né vanno sottovalutati come ideali alleati della linea. Con un apporto medio di 30 kcal per 100 grammi, possono essere consumati senza pensare al test bilancia del giorno dopo. Ma solo a patto che non vengano annegati nella panna, nell'olio o nel burro durante la cottura. E non è tutto. Sono composti tra l'80 e il 90% di acqua e sono particolarmente ricchi di fibre. Per questo trasmettono una veloce sensazione di sazietà che mette al riparo da calorici spuntini tra un pasto e l'altro.

Hanno pure un indice glicemico molto basso: chi soffre di diabete può mangiarli senza timore di effetti sui livelli di glucosio nel sangue. E proprio perché sono più ricchi di fibre insolubili rispetto alle verdure verdi, i funghi sono utili nel transito intestinale e svolgono un ruolo importante nella prevenzione della stipsi. L'amido resistente che contengono, una volta lavorato, si trasforma in alimento per i batteri del colon e aiuta a mantenere una buona salute intestinale.

Infine, diversi studi hanno suggerito che composti presenti nei funghi come i beta-glucani possono avere effetti antitumorali e potrebbero essere utilizzati come coadiuvanti nel trattamento del cancro.





