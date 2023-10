Cambiamento climatico: le farfalle sentinelle ambientali

06 ottobre 2023

Le farfalle sono considerate sentinelle ambientali: l'exploit della Vanessa Atalanta ci parla di temperature in aumento. Anche nel Regno Unito.

Crisi climatica e aumento delle temperature: anche le farfalle forniscono concreti segnali in questa direzione come conferma anche il Big Butterfly Count, sondaggio condotto in tutto il Regno Unito con lo scopo di contribuire alla valutazione della salute ambientale, contando la quantità e il tipo di farfalle e di falene diurne.

I dati fino ad oggi raccolti, infatti, evidenziano un dato importante: l'aumento spropositato di esemplari di Vanessa Atalanta, nota anche come Ammiraglio Rosso, attualmente in testa al conteggio delle grandi farfalle del 2023. Dall'inizio del sondaggio, il 14 luglio, sono stati, infatti, più di 170.000 gli avvistamenti di Ammiragli Rossi.

Parliamo quindi di un incremento del 400% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando l'Atalanta era solo al 5° posto tra le farfalle più diffuse.

Nel 2023 il podio è radicalmente cambiato, oltre all'oro conquistato dall'ammiraglio rosso, ecco infatti che la Gatekeeper (pyronia tithonus), in pole position nel 2022, scende al secondo posto, per lasciare infine il bronzo alla Big White (Pieris brassicae).

L'Atalanta è tradizionalmente una specie migratrice che viaggia nel Regno Unito dal Nord Africa e dall'Europa continentale, ma gli inverni più caldi l'hanno portata a svernare nel Regno Unito, specialmente nel sud dell'Inghilterra. E la novità registrata nel 2023 potrebbe non essere un unicum, ma divenire permanente, visti i mutamenti climatici ormai all'ordine del giorno.

