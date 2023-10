Sostituire il sale con erbe e spezie

07 ottobre 2023

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics sarebbe possibile rimuovere alcuni grassi saturi, zucchero e sale dai più popolari cibi statunitensi mantenendo un sapore gradito al pubblico tramite la sostituzione di tali nutrienti con erbe e spezie.«Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte a livello globale, e limitare l'assunzione di grassi saturi e sodio è una raccomandazione chiave per ridurre il rischio di sviluppare queste patologie. Tuttavia, sappiamo che uno degli ostacoli principali alla riduzione di questi ingredienti è il sapore del cibo» afferma Kristina Petersen, della Penn State University, prima autrice del lavoro. I ricercatori hanno utilizzato i dati del National Health and Nutrition Examination Survey per identificare 10 degli alimenti più popolari tipicamente ricchi di sodio, zuccheri aggiunti e grassi saturi, tra cui polpettone, torta di pollo, maccheroni al formaggio e brownie.Successivamente hanno lavorato con esperti di cucina per sviluppare tre versioni di queste ricette. La prima conteneva le quantità tipiche di grassi saturi, zucchero e sale, la seconda era migliorata dal punto di vista nutrizionale con la rimozione di grassi saturi, zucchero e sale in eccesso. La terza versione aveva lo stesso profilo nutrizionale della seconda, ma conteneva anche erbe e spezie, come aglio in polvere, semi di senape macinati, pepe di Caienna, cumino, rosmarino, timo, cannella ed estratto di vaniglia. Gli esperti hanno quindi condotto test di assaggio per ciascuna delle 10 ricette, e i partecipanti allo studio (da 85 a 107 consumatori a seconda delle ricette) hanno valutato le diverse versioni di ogni piatto. Sono stati considerati diversi aspetti di accettabilità per ciascuna ricetta, tra cui il gradimento generale, l'aspetto, il sapore e la consistenza del cibo, e i piatti sono stati classificati in ordine di preferenza. Ebbene, l'aggiunta di erbe e spezie ha ripristinato il gradimento generale al livello del cibo originale in sette delle dieci ricette, e alcune di quelle così modificate sono addirittura piaciute più delle originali. I ricercatori hanno poi modellato il potenziale impatto sui consumatori adulti statunitensi e hanno visto che sia per i grassi saturi che per il sale, la riduzione giornaliera stimata sarebbe di circa il 3% se il 25% dei consumatori adottasse le ricette più sane, e di circa l'11,5% se venissero adottate dal 100% delle persone.