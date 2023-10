Il cioccolato porta buonumore: i consigli e la torta della dr.ssa Serena Missori

08 ottobre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Spesso demonizzato, bandito dalle diete ipocaloriche, in realtà è un utile alleato sia per la nostra linea che per il nostro buon umore.

"Se scegliamo il cioccolato giusto, da gustare nelle giuste quantità, ha effetti benefici e può aiutare il dimagrimento" spiega la dott.ssa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, che risponde alle nostre domande.

Quale cioccolato scegliere?

Preferire il fondente, dal 70% in poi. E non solo perché contiene meno zucchero rispetto ad altre tavolette: è un valido alleato per rimettere il buon umore grazie alla serotonina (l'ormone del "buon umore") ed ha un potere antiossidante.

Quando gustare il cioccolato?

Preferibilmente nel pomeriggio: offre la giusta carica di energia e funge da boost per il nostro metabolismo, aiutando quindi in dimagrimento.

Esiste una torta da gustosa, senza sensi di colpa e veloce da realizzare?

Sì. La torta al cioccolato "senza peccato", con vaniglia, cannella e cardamono

È una delle 180 ricette del libro "Serena cucina - ricette funzionali, consapevoli e gustose", della dott.ssa Serena Missori e del dott. Alessandro Gelli (Edizioni Lswr).

Per prepararla sono necessarie solo una pentola e una teglia.

I benefici della torta al cioccolato "senza peccato"

Ricca di cioccolato fondente:

- metterà il turbo all'umore,

- darà una carica duratura

- non farà sentire in colpa: ne basterà una porzione per sentirsi gratificati

- si può integrare nella propria alimentazione abituale.

Quando può essere assaggiata?

Perfetta a colazione, ma anche come snack, può essere gustata anche come dolce in un pranzo o in una cena fatti con una fonte di proteine e di verdura.

Ricetta della torta al cioccolato “senza peccato”

Ingredienti per 10 - 12 porzioni

- 3 cucchiai di farina di riso (o altra farina a scelta)

- 50 g di zucchero di cocco (o mascobado o 70 g di eritritolo)

- 2 cucchiaini di lievito per dolci

- 1 cucchiaio di cannella

- 1 cucchiaino di semi di vaniglia

- 1 cucchiaino di semi di cardamomo macinati

- 150 g di cioccolato fondente diviso in quadretti (meglio se all'arancia)

- 3 uova

- 70 g di burro chiarificato (o burro di cocco)

- 3 cucchiai di acqua

Facoltativo:

- Zucchero a velo (o eritritolo)

Procedimento

- Accendi il forno a 180°C, in modalità ventilato.

- In una pentola fai sciogliere il cioccolato, il burro e l'acqua a fuoco medio/basso.

- Togli dal fuoco e aggiungi la farina, lo zucchero, il lievito, la cannella, la vaniglia e il cardamomo.

- Mescola e versa le uova sgusciate.

- Con una spatola o una frustra amalgama il composto sino a renderlo cremoso.

- Versa in una teglia rivestita con carta da forno - con diametro da 24 cm per una torta bassa, da 20 cm per una torta più alta.

- Cuoci per 25 minuti o in base al tuo forno.

- Sforna, lascia raffreddare e, se gradisci, spolvera con zucchero a velo o eritritolo.

Questa è una delle 180 ricette del libro "Serena cucina - ricette funzionali, consapevoli e gustose", della dott.ssa Serena Missori e del dott. Alessandro Gelli (Edizioni Lswr).