Bondi (Sip): salute mentale, combattiamo lo stigma

10 ottobre 2023

A cosa ci si riferisce quando si parla di salute mentale?

Ritiene ci sia ancora lo stigma sulla salute mentale?

È possibile superare lo stigma?

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 13% della popolazione soffre di problemi legati al benessere mentale, a partire dall'ansia, il disturbo più comune a livello globale (31%) e che in Italia interessa quasi due milioni e mezzo di persone. Ed entro il 2030 saranno in assoluto le malattie più diffuse al mondo. Dica33 ha parlato di salute mentale con la dottoressaCi si riferisce al benessere psichico cioè all'assenza di quelle malattie che possono compromettere la nostra capacità di lavorare, di stare insieme agli altri e di vivere bene con noi stessi.Purtroppo sì e lo vediamo quotidianamente nei confronti dei nostri malati e anche nei confronti dei loro familiari. Studi recenti hanno rilevato come alle volte famiglie che hanno un componente con disturbi psichici non riescono addirittura a trovare casa in affitto. E c'è un ulteriore stigma nei confronti delle cure. La terapia viene considerata alla stregua di una droga che danneggia il paziente invece di aiutarlo. E c'è stigma nel riconoscere il proprio disagio e questo comporta il perdurare della malattia e a volte il suo cronicizzarsi.

È possibile farlo come per tutte le altre malattie se si ha la conoscenza del disturbo. Si ha paura di ciò che non si conosce e per quanto riguarda la salute mentale ci sono degli stereotipi legati al passato e che oggi non sono più attuali. C'è ancora il concetto che le malattie psichiatriche siano incurabili, che i malati psichiatrici siano pericolosi. Invece oggi queste malattie si possono curare e si può migliorare la qualità di vita del paziente. Quando si ammalano cuore, fegato o polmoni è "normale" pensare di curarsi, e dobbiamo far capire a tutti che anche il sistema nervoso si ammala e può essere curato. Infatti, oggi abbiamo conoscenze approfondite sui meccanismi che attivano i disturbi e strumenti efficaci per la cura. È necessario fare prevenzione, iniziando tra i giovani, a scuola, dove dovrebbero essere potenziati i servizi di psicologia e dove dovrebbe essere trasmessa un'informazione corretta.





Quali sono stati gli effetti della pandemia sulla salute mentale, ci sono disturbi che sono aumentati?

Si parla da tempo di introdurre la figura dello psicologo di base e del servizio di psicologia di assistenza primaria tra l’alto già presenti in molti Paesi europei. Che vantaggi ne trarrebbe il cittadino?

Lo stress causato dall'emergenza Covid-19 è stato un acceleratore per lo sviluppo dei disturbi di ansia e depressione, legati a fenomeni come, per esempio, radicale cambiamento delle abitudini e lutti complicati, e ha determinato conseguenze psichiche importantissime. A pagarne il prezzo più alto sono stati soprattutto i giovani, che si sono visti togliere attività protettive dal punto di vista psichico, come le relazioni e l'attività fisica, e tra i quali era già peraltro evidente un aumento del disagio psichico.

In Italia c'è un servizio territoriale di avanguardia che non hanno gli altri Paesi europei. Esistono già equipe multidisciplinari che lavorano nei centri di salute mentale e negli ambulatori specialistici e sono allo stremo delle forze per carenza di personale. Sono anni che siamo sottofinanziati e chiediamo di implementare alcune figure professionali come gli psicologi proprio per poter offrire un trattamento integrato all'interno di un percorso che prevede innanzitutto una diagnosi corretta, effettuata da uno specialista, di identificazione del problema per poi poter dare una risposta. Poiché le risorse al momento non ci sono, l'idea di creare un ulteriore servizio parallelo con nuovi costi, che invece dovrebbero essere indirizzati a sostenere quello che c'è già, non la ritengo una priorità. Quello che invece andrebbe fatto per venire in aiuto ai cittadini è una connessione tra il servizio psichiatrico e la medicina di base. Noi come Società italiana di Psichiatria abbiamo proposto che all'interno delle case di comunità venga aperto un ambulatorio di consulenza specifica per la salute mentale: i livelli essenziali di cura devono essere garantiti ma la difficoltà è dovuta alla mancanza di risorse finanziarie e carenza di personale.

Mercedes Bradaschia