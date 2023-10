I sei alimenti chiave per una dieta completa

15 ottobre 2023

Aggiornamenti e focus

Uno studio pubblicato sull'European Heart Journal ha scoperto che non assumere una quantità sufficiente di sei alimenti chiave, ovvero frutta, verdura, legumi, noci, pesce e latticini integrali (prodotti con latte intero) è associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari (CVD) negli adulti.



Il documento riferisce anche che una dieta sana può essere ottenuta in vari modi, anche includendo quantità moderate di cereali integrali o carni non trasformate. I ricercatori hanno analizzato i dati di 245.000 persone in 80 paesi provenienti da molteplici studi, hanno derivato un punteggio dietetico, e lo hanno replicato in cinque studi indipendenti per misurare i risultati sanitari in diversi paesi e in persone con e senza precedente CVD.



«Altri punteggi dietetici, tra cui la dieta planetaria EAT-Lancet e la dieta mediterranea, hanno testato la relazione tra dieta, malattie cardiovascolari e morte principalmente nei paesi occidentali. Il punteggio PURE Healthy Diet include invece una buona rappresentazione dei paesi ad alto, medio e basso reddito» spiega Salim Yusuf, della McMaster University di Hamilton, Canada, autore senior dello studio. Oltre a essere globale, il punteggio PURE Healthy Diet si concentra esclusivamente su alimenti protettivi o naturali, mentre gli altri punteggi dietetici combinavano alimenti considerati dannosi, come alimenti trasformati e ultra-trasformati, con alimenti e sostanze nutritive ritenuti protettivi per la salute.



«Recentemente c'è una maggiore attenzione verso il consumo di alimenti protettivi per la prevenzione delle malattie. Quantità moderate di pesce e latticini integrali sono associate a un minor rischio di malattie cardiovascolari e mortalità. Gli stessi risultati in termini di salute possono essere raggiunti con un consumo moderato di cereali e carne, purché si tratti di cereali integrali non raffinati e carni non trasformate» spiegano gli autori. Il PURE Healthy Diet Score raccomanda un apporto medio giornaliero di frutta quantificabile in due o tre porzioni, verdure in due o tre porzioni, noci in una porzione, e latticini in due porzioni. Il punteggio comprende anche da tre a quattro porzioni settimanali di legumi e da due a tre porzioni settimanali di pesce. Possibili sostituti includono cereali integrali in una porzione al giorno e carne rossa o pollame non trasformati in una porzione al giorno.