Frullati: è importante scegliere la giusta combinazione di frutta e verdura

21 ottobre 2023

Combinare ingredienti specifici nei frullati può influenzare l'effetto nutrizionale del prodotto finale, secondo uno studio pubblicato su«Abbiamo utilizzato i frullati per testare come vari livelli di polifenolo ossidasi (PPO), un enzima presente in molti tipi di frutta e verdura, influenzino i valori di flavanoli presenti negli alimenti da assorbire dall'organismo. I flavanoli, composti bioattivi benefici per il cuore e la salute cognitiva, si trovano naturalmente in mele , pere, mirtilli , more, uva e cacao» spiega Javier Ottaviani, del Core Laboratory di Mars Edge, Mars Inc., e della University of California Davis, che ha guidato il gruppo di lavoro.I ricercatori volevano capire se il consumo di frullati a base di diversi frutti contenenti PPO avesse un impatto sulla quantità di flavanoli disponibili per il corpo. Per questo hanno fatto bere ai partecipanti un frullato fatto con la banana, che ha un'attività PPO naturalmente elevata, e un frullato fatto con frutti di bosco, che al contrario presentano un'attività PPO naturalmente bassa. I partecipanti hanno assunto anche una capsula di flavanolo come controllo, e sono stati analizzati campioni di sangue e urina per misurare la quantità di flavanoli presenti nel corpo dopo aver ingerito i campioni di frullato e la capsula. Gli esperti hanno scoperto che coloro che avevano bevuto il frullato di banana presentavano livelli di flavanoli nel corpo inferiori dell'84% rispetto al gruppo di controllo. Lastatunitense consiglia di consumare da 400 a 600 milligrammi di flavanoli al giorno per la salute cardiometabolica.Da qui i consigli degli esperti: per consumare questi flavanoli le persone dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di preparare frullati combinando frutti ricchi di flavanoli come i frutti di bosco con altri ingredienti che hanno anche una bassa attività PPO come ananas, arance, mango o yogurt.