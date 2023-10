Castagne: buone, sane e gustose per tutti

29 ottobre 2023

Buone e sane, da consumare in vari modi e sempre gustose. Le castagne sono un frutto atipico: hanno molta meno acqua degli altri frutti e sono ricche di carboidrati. Quest'ultima caratteristica fa sì che la castagna possa essere un alimento alternativo al pane e alla pasta, ma adatto anche a chi soffre di celiachia, perché la castagna è priva di glutine. È un frutto calorico:

100 grammi di castagne apportano 174 calorie. Bisognerà tenerne conto, specie se si consumano come spuntini fuori pasto (ad esempio un cartoccio di caldarroste). Attenzione anche alla cottura: le castagne arrosto sono più caloriche rispetto a quelle bollite. Hanno, inoltre, un indice glicemico medio-alto, analogo a quello della farina integrale.

Castagne: ricche di vitamine e minerali

Castagne: nutrienti ed energetiche

Le castagne saziano, ma essendo carboidrati amidacei, al tempo stesso sono povere di grassi. Contengono anche diversi minerali e vitamine (in particolare vitamine del gruppo B, vitamina E, vitamina K, e poi potassio, magnesio, zinco...). Sono poi ricche di amminoacidi, tra cui acido aspartico, arginina, alanina, glicina. Tra i maggiori polifenoli presenti in questo frutto ci sono l'acido gallico e l'ellagico, dal forte potere antiossidante.Questi frutti scuri hanno diverse proprietà benefiche per la nostra salute. Le castagne sono nutrienti, energetiche, svolgono attività antinfiammatoria, prebiotica e favoriscono la riduzione del colesterolo. L'azione antinfiammatoria e antiossidante è dovuta agli acidi fenolici. Molto digeribili e ricche di fibre, le castagne sono utili per preservare la regolarità intestinale, una proprietà nota fin dall'antichità. È importante però ricordarsi di mangiarle ben cotte. Il consumo di castagne è anche utile per aumentare la vitalità dei microrganismi probiotici durante il passaggio nello stomaco. L'attività prebiotica delle castagne è preziosa anche nella regolarizzazione delle funzioni intestinali. Le castagne limitano poi l'assorbimento del colesterolo. Oltre alle fibre, a favorire la riduzione del colesterolo intervengono anche gli acidi grassi omega3 e omega6 presenti nel frutto.

Le castagne sono ideali per fare il pieno di energia. Grazie alla ricchezza di minerali, sono infine un alimento utile in caso di astenia, nella convalescenza dopo un'influenza, nei bambini e negli anziani. Sono indicate alla dieta degli sportivi e di tutte le persone che hanno bisogno di aumentare l'apporto energetico. Senza rinunciare al gusto!

