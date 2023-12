Salute mentale. Beatrice Lorenzin: dobbiamo promuovere l'urban health

13 dicembre 2023

Più risorse per la salute mentale e la garanzia di interventi strutturali da dedicare a progetti sociosanitari rivolti ai cittadini, valorizzando le competenze e i ruoli dei Comuni e degli enti del Terzo settore. Con questo obiettivo la Senatrice Beatrice Lorenzin ha depositato tre emendamenti nella legge di Bilancio 2024, che richiamano le priorità emerse durante la seconda edizione didello scorso ottobre.

«C'è bisogno di un nuovo piano di salute mentale nazionale e di vincolare il Fondo Sanitario Nazionale per questi obiettivi, altrimenti le regioni hanno comportamenti troppo differenti", sono state le parole dell'ex ministro della Salute, a Sanità33, a margine dell'evento Milano4MentalHealth. «Dobbiamo promuovere l'urban Health, cioè la salute urbana. Le persone trascorrono gran parte del loro tempo in città, ed è qui che è necessario costruire le infrastrutture e le reti per la salute mentale e il benessere psicologico», spiega Lorenzin.

