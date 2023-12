È Natale! Prenditi cura di te

22 dicembre 2023

Il Natale può non essere sempre il momento più bello dell'anno. Per qualcuno può trasformarsi in un periodo stressante, per altri in un "buco" emotivo fatto di tristezza e solitudine. Le ragioni possono essere tante: la malattia, la perdita di una persona cara, le difficoltà economiche, i rapporti familiari difficili, gli obblighi sociali, l'aspettativa di apparire felici, i disturbi dell'umore. Depressione e ansia tendono ad aumentare durante le feste natalizie

Come trovare un equilibrio se le vacanze non sono il periodo preferito e ci si sente tristi? Innanzitutto, concentrandosi sulla cura di sé. Può essere una preziosa strategia per prevenire e gestire lo stress o la depressione.

Accetta i tuoi sentimenti. Concediti di sentirti un po' giù durante le festività natalizie. Sii più gentile con te stesso. Prenditi cura di te. Trova il giusto equilibrio tra il tempo che dedichi a te stesso e che ti stare bene e le attività per le feste. Non rinunciare a una passeggiata, alla lettura di un libro, a un massaggio. Mantieni abitudini sane. Non abdicare ai ritmi delle feste. Cerca il più possibile di avere una alimentazione sana, con pasti regolari, di fare attività fisica, di dedicare il giusto tempo al sonno e al riposo. Dentro il caos delle feste è importante mantenere una routine che permetta di avere il controllo delle giornate e dell'umore. Trascorri tempo all'aperto. Non farti intimorire dal freddo. Camminare, fare giardinaggio o anche solo stare seduti all'aperto è un ottimo 'farmaco' naturale per il nostro benessere psicofisico. Stabilisci dei no. È importante saper mettere dei paletti, dei limiti alle richieste degli altri. Se gli impegni sociali ti sembrano eccessivi non avere paura di rifiutare. Rispetta il budget. Evita tensioni finanziarie e decidi in anticipo quanto dedicare all'acquisto dei regali e agli eventuali viaggi. Non isolarti. Durante le feste è importante continuare a mantenere i rapporti con gli altri. Condividi con loro i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Parla con un terapista. Parlare con un esperto di quello che provi può aiutarti ad affrontare e ad elaborare il disagio.





Carla De Meo