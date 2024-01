In viaggio: consigli per la sicurezza e la salute

02 gennaio 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

Mettersi in viaggio per un breve giro o un lungo tour per località esotiche è sempre un'esperienza piacevole. Ma per non correre rischi inutili o trovarsi in difficoltà è meglio ricordare alcune precauzioni. Seguirle è semplice. Ecco qualche consiglio pratico.

Al volante senza alcol

Guidare dopo aver bevuto alcol è pericoloso perché mette a rischio la sicurezza dei passeggeri e delle altre auto. Attenzione, concentrazione, tempi di reazione e altre funzioni essenziali per una guida sicura vengono limitate dai bicchieri di troppo. L'alcol è una sostanza psicoattiva. Chi ha bevuto sottovaluta le situazioni di pericolo, è più sensibile all'abbagliamento dei fari e delle altre luci, e soffre di sonnolenza. Più è alto il tasso di alcol nel sangue (alcolemia), maggiore è l'alterazione. Se oltre all'alcol si è poi sotto l'effetto di altre sostanze (droghe o alcuni farmaci come tranquillanti, antidolorifici) la guida diventa ancora più pericolosa.

Il tasso alcolemico dipende anche dal tipo di bevanda, se vino, birra, superalcolico, dal sesso (le donne sono più vulnerabili all'alcol degli uomini) e dall'età (più a rischio i giovanissimi).

Si parla di guida in stato di ebbrezza quando la quantità di alcol presente nel sangue di un conducente supera il limite massimo previsto per legge. Il tasso alcolemico limite è 0.5g/l (Tasso zero per minori di 21 anni e neopatentati). Le bevande alcoliche hanno poi bisogno di molto tempo prima di essere smaltite, è bene quindi lasciare la guida a chi è rimasto sobrio.

Vaccinazioni

Chi ha in programma una vacanza in qualche località lontana, deve assicurarsi in anticipo sulla necessità di vaccinarsi. In alcuni Paesi è necessario informarsi sulle eventuali vaccinazioni obbligatorie o consigliate. Bisogna tenere conto anche del tempo di permanenza in una località e del proprio stato di salute. Per questo è essenziale rivolgersi al proprio medico per tute le informazioni utili. Epatite A, Tifo, vaccino tetravalente sono ad esempio consigliati, così come quelli contro colera ed epatite B.





Kit di automedicazione

È importante metterlo nella valigia. Cosa prevedere? Farmaci per disturbi molto comuni: ad esempio prodotti contro il mal d'auto (e il mal di mare per chi va in barca), analgesici e antinfiammatori, antipiretici in caso di febbre, antiacidi. Per l'intestino antidiarroici e disinfettanti intestinali. Pomata contro le contusioni, cerotti e disinfettanti. Utili anche ritrovati antistaminici per limitare reazioni allergiche. E ricordarsi i farmaci che si assumono abitualmente, per non rimanere senza scorta!

Alessandra Margreth