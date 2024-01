Farmacie galeniche geolocalizzate: più facile trovarle

20 gennaio 2024

La mappatura delle farmacie che allestiscono medicinali galenici presso i propri laboratori finora censite si arricchisce di dati che favoriscono un miglior orientamento e una geolocalizzazione dei servizi da parte del cittadino o delle istituzioni.

Su tutto il territorio nazionale, le farmacie che allestiscono medicinali galenici presso i propri laboratori e che attualmente risultano censite sono circa 2000 - si va dalle 306 del Veneto, alle 229 in Piemonte, sino alle 211 della Lombardia. Si tratta di un elenco che si è arricchito nel corso del tempo - anche alla luce della rilevanza della galenica quale strumento utile in diverse occasioni per calmierare gli effetti delle carenze di farmaci -, e che ha visto un ulteriore potenziamento, con l'aggiunta di nuovi dati che favoriscono un miglior orientamento e una geolocalizzazione dei servizi da parte del cittadino o delle istituzioni.

Carenza medicinali: preparazioni galeniche in farmacia

«La carenza di alcune classi di medicinali continua a rappresentare un problema, sul quale è stata in più occasioni attirata l'attenzione delle Istituzioni sanitarie» scrive la Fofi in una comunicazione. Allo stato attuale, per esempio, nell'elenco di Aifa dei medicinali carenti, risultano poco più di 3500 referenze, anche se va ricordato che l'Agenzia indica sempre la presenza del generico o di alternative terapeutiche. "Tale situazione" vede dei picchi "durante la stagione influenzale" e "ha mostrato, in modo ancora più evidente, quanto sia fondamentale la competenza professionale del farmacista nell'allestimento di preparati galenici, anche per supplire all'indisponibilità dei prodotti industriali e rispondere a specifici bisogni di cura dei pazienti che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti".

L’importanza dei farmaci galenici

Lo spunto di utilizzare la galenica come strumento per stemperare in alcuni casi gli effetti dei farmaci mancanti era emerso l'anno scorso nel tavolo ministeriale, che ha portato Fofi e Sifap ad avviare un censimento - tuttora aperto per nuove adesioni - per mappare su tutto il territorio le farmacie che effettuano preparazioni. L'obiettivo è quello di "fornire al Ministero della salute informazioni utili per attuare un'efficace strategia di contrasto al fenomeno della carenza di medicinali e offrire un supporto ai cittadini nella ricerca della farmacia più vicina in grado di soddisfare la propria domanda di salute".

Ma, come aveva sottolineato Sifap, "i medicinali allestiti in farmacia in determinati casi possono rappresentare l'unica possibilità terapeutica quando, per diversi motivi, l'industria farmaceutica non è in grado di soddisfare un particolare bisogno terapeutico. Si tratta ad esempio di dosaggi che devono essere variati nel tempo o stabiliti ad hoc per il paziente, di necessità di forme farmaceutiche adatte o prive di eccipienti a cui il paziente è allergico o intollerante, di pazienti con patologie rare prive di medicinali autorizzati".

Nella mappa i dati su geolocalizzazione e tipologia di preparato allestito

Al momento, ad aver risposto al questionario e a essere riportate nella mappatura sono circa 2000 farmacie: 306 sono in Veneto, 229 in Piemonte, 211 in Lombardia, 199 in Emilia Romagna, 148 in Lazio, 110 in Trentino Alto Adige. In Toscana risultano censiti 109 presidi e 104 in Liguria. La Puglia è la regione con la presenza più significativa di farmacie in elenco per quanto riguarda il centro sud, con 142 presidi; la Sicilia ne conta 88 e la Campania 58.

L'elenco, suddiviso per regione e province, viene costantemente aggiornato. Il percorso, a ogni modo, ha visto un ulteriore step, con il potenziamento dello strumento attraverso il sistema di geolocalizzazione, in modo da rendere immediatamente individuabili dal cittadino le farmacie, con tanto di posizione e i servizi offerti.

I dati riportati, riferiti a ogni farmacia, consentono infatti di orientarsi in base al servizio specifico offerto e alla tipologia di preparato che viene allestito. A emergere è che la maggior parte delle farmacie prepara forme farmaceutiche orali e per applicazione cutanea come bustine, capsule, compresse, semisolidi per uso cutaneo, ma molte effettuano anche formulazioni rettali, farmaci per inalazione e soluzioni ad uso oftalmico. Sono diverse poi quelle specializzate nell'allestimento di preparati ad uso veterinario.





