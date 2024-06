Si terrà a Roma al Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32 il 25 giugno l'evento Care 2Cure: innovazione terapeutica e sostenibilità ambientale.

La sostenibilità ambientale è di primaria importanza per la salute dell'uomo. Un obiettivo ambizioso la cui realizzazione necessita di una transizione verso nuovi modelli industriali sostenibili e un ripensamento delle strategie e dei modelli di produzione innovativi.

Il cambiamento climatico, l'urbanizzazione, l'inquinamento atmosferico e la produzione industriale non sostenibile rappresentano un problema cogente e un elemento d'impatto significativo sull'insorgenza e sull'aggravarsi delle patologie croniche, come malattie cardiovascolari, diabete e obesità.

La crescente preoccupazione per l'impatto ambientale delle pratiche sanitarie ha posto l'attenzione sull'importanza di sviluppare e implementare soluzioni e tecnologie terapeutiche innovative che generino sostenibilità, ricercando nuovi modi di progettare i prodotti, il loro riciclo o riutilizzo e rimodellando le attività produttive per ridurne i consumi e i rifiuti.

In questo contesto, l'approccio alle cure ha un ruolo strategico nel contribuire a ridurre l'impatto ambientale, anche attraverso soluzioni e tecnologie sanitarie sostenibili, che non curino soltanto la patologia cronica ma che preservino pure un ambiente di vita sano, a favore di una migliore qualità di vita dei pazienti, sia in ottica di cura che di prevenzione.

Innovazioni terapeutiche sviluppate e prodotte per essere sostenibili per l'ambiente presentano vantaggi non solo per la salute, ma anche per il Sistema Sanitario Nazionale, contribuendo alla riduzione dell'insorgenza di malattie croniche e, quindi, a una riduzione dei costi per il SSN nel lungo periodo.

Appare quindi indispensabile promuovere oggi un confronto fra istituzioni, professionisti e operatori sanitari per delineare nuove strategie di sistema e un programma condiviso volto a promuovere un nuovo paradigma di innovazione al fine di includere e rendere prioritario il legame tra innovazione terapeutica e sostenibilità ambientale.A

SALUTI ISTITUZIONALI

Francesco Saverio Mennini - Capo del Dipartimento della Programmazione, dei DM,

del Farmaco e delle Politiche a favore del SSN, MdS

RELAZIONI

Luca Pani - Professore farmacologia clinica - Unimore e Psichiatria clinica -

Universita di Miami

Francesco Giorgino - Senior Vice President European Association for the Study of

Diabetes - EASD

CONCLUSIONI E SALUTI

Emanuele Monti - CdA AIFA, Presidente IX Commissione permanente - Sostenibilità

sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia

TAVOLA ROTONDA

Roberta Siliquini - Presidente Società italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità

Pubblica, SItI

Massimo Riccaboni - Professore Economia - Director of AXES research unit at IMT Lucca

Antonio Gaudioso - Consiglio di Amministrazione Edra S.p.A.

Angelo Avogaro - Presidente Società italiana di Diabetologia, SID

Riccardo Candido - Presidente Associazione Medici Diabetologi, AMD

Ignazio Parisi - Associazione italiana diabetici, FAND

Marco Sonnini - Direttivo Diabete Italia

INTERVENTI A CURA DI

Francesco Zaffini - Senato della Repubblica, Presidente della X Commissione Affari

sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Guido Quintino Liris - Senato della Repubblica, Commissione Bilancio, Intergruppo

parlamentare Prevenzione e presa in carico delle cronicità*

Luciano Ciocchetti - Vicepresidente XII Commissione Affari sociali, Camera dei

deputati, Intergruppo Parlamentare «One Health»

Ylenja Lucaselli - Camera dei deputati, componente della Commissione Bilancio,

Intergruppo Parlamentare «One Health»

Daniela Sbrollini - Senato della Repubblica, Presidente Intergruppo parlamentare

Obesità e Diabete*

Roberto Pella - Camera dei deputati, Presidente Intergruppo parlamentare Obesità e

Diabete

*In attesa di conferma IL SUPPORTO





Moderatore: Ludovico Baldessin, Amministratore Delegato Edra S.p.A.