Kidulting e Millenial: solo un nuovo business?

Kidult è un'espressione formata dall'associazione delle parole "Kid", bambino, e "Adult", adulto. È una tendenza in atto da alcuni anni, soprattutto tra la popolazione dei Millennial, i nati tra il 1980 e il 1997, che riporta alla memoria - in età adulta - i ricordi dell'infanzia. Una riscoperta delle gioie lasciate indietro nella fretta di crescere. Un appello costante al senso di nostalgia che tiene legati al passato.

Il primo ad occuparsene è stato il quotidiano britannico Times e descriveva un giovane adulto che continua ad adottare atteggiamenti e comportamenti infantili. Una sorta di regressione che si è fatta tendenza sociale, già dai primi mesi della pandemia, diventando popolare nella maggior parte dei paesi occidentali. È un approccio che porta con sé rassicurazione e consolazione. Una sorta di "tana", di zona di comfort, che prolunga il tempo dell'infanzia in cui tutto sembrava sicuro. Diventando una fonte di fuga e di felicità. Un rapporto Bloomberg del 2021, condotto su circa 2 mila genitori americani che hanno acquistato giocattoli, ha rilevato che il 58% di loro li aveva acquistati per sé. Sappiamo bene che quando nasce una tendenza, il marketing se ne appropria rapidamente e cavalca il fenomeno. Così, sono approdati sul mercato prodotti il cui nome, forma, consistenza, colore e odore sono giocosi. Richiamano l'infanzia. Nonostante siano destinati a consumatori adulti. E cresce il numero di adulti che si dedica ad attività tradizionalmente pensate per i bambini. Qualche esempio? In un negozio di giocattoli possiamo trovare accanto al modello per bambini anche la versione adattata per adulti. McDonald's ha lanciato gli Happy Meals per adulti in edizione limitata accompagnati da giocattoli da collezione. Ad Amsterdam, Wondr invita i clienti a tuffarsi in un mare di marshmallow rosa e a scrivere sui muri.

Il Kindulting evoca un passato positivo e rassicurante. È il business della nostalgia. Ma secondo gli psicologi è anche una pratica terapeutica sul bambino interiore che c'è in ciascuno di noi e che migliora l'umore e fa bene alla salute mentale. Si offre come liberazione creativa di un gioco spensierato. Perché la familiarità dell'attività è spesso lo sfondo perfetto per rilassarsi. Il kidulting è popolare perché non ci sono informazioni da assimilare, regole da seguire, obiettivi da raggiungere. È una reazione alle pressioni contemporanee, caratterizzate da lunghi orari di lavoro, responsabilità finanziarie e stress elevati. Ci si disconnette per qualche ora dalle preoccupazioni quotidiane e si incoraggiano creatività e divertimento.

Carla De Meo