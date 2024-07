Filler, un trattamento medico da fare in modo consapevole

I filler, utili per migliorare il proprio aspetto specie quando gli anni passano, sono un trattamento medico. E come tali devono essere effettuati da chi ha conseguito una laurea in medicina. Le richieste di filler sono in aumento, e questo espone al pericolo di finire nelle mani sbagliate. Anche perché chi effettua queste microiniezioni deve saper gestire ogni eventualità ed emergenza. Ragion per cui è importante affidarsi a professionisti che nel post laurea abbiano seguito un percorso formativo specifico.

Oltre all'abusivismo, c'è un commercio di prodotti online da iniettare di dubbia provenienza. E i danni possono essere importanti. Va ricordato che chiunque faccia penetrare all'interno della cute materiali che siano dispositivi medici, sia con ago che con altri dispositivi senza averne titolo, commette un illecito.

Il filler eseguito da un medico preparato prevede l'utilizzo del materiale più indicato per ogni paziente. Anche la tecnica di iniezione cambia a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Chi esegue il trattamento deve essere aggiornato sulla materia. Ci possono poi essere rischi di reazioni allergiche a cui bisogna saper far fronte. L'ambiente dove eseguire il trattamento è importante, una scarsa igiene può far proliferare batteri e miceti.

Ecco perché è importante affidarsi a mani sicure. Bisogna informarsi sulla formazione e l'esperienza del professionista cui ci si rivolge. Il medico dovrà chiedere la storia clinica del paziente e gli eventuali farmaci assunti, le malattie autoimmuni di cui può soffrire. Prima del filler è quindi necessaria un visita preliminare per capire come procedere. Prima del trattamento il paziente dovrà firmare un consenso informato dove vengono elencati i possibili effetti avversi che si possono verificare. Una volta eseguito il filler, è una buona regola farsi consegnare dal medico il talloncino della confezione utilizzata per essere certi di cosa è stato iniettato precisamente. Per ogni eventuale effetto indesiderato successivo al filler bisogna avvertire il medico. Seguendo queste poche semplici regole si eviterà che un trattamento possa provocare danni anche gravi. E il miglioramento estetico non metterà in pericolo la salute.

Alessandra Margreth