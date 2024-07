Nasce PERLA: racconta la tua esperienza, rispondi al questionario

Ogni persona è unica, così come ogni percorso di cura. Un ricovero, una visita specialistica, un controllo, una diagnosi sono momenti importanti nelle nostre vite e segnano talvolta un prima e un dopo nella nostra storia. In questi momenti vogliamo condividere non la malattia ma l'unicità della nostra storia personale. Vogliamo parlare dell'impatto di sintomi e problemi sulla nostra vita quotidiana e sui nostri progetti, vogliamo raccontare paure, aspettative, bisogni ed emozioni. Per questo, ogni percorso di cura merita di essere unico. E unica deve essere la relazione che si costruisce tra chi è curato e chi si prende cura. In questo contesto, nasce l'iniziativa PERLA, promossa da EDRA S.p.A e DNM Società Benefit, per affiancare la misurazione dell'efficacia clinica delle prestazioni con la valutazione del grado di personalizzazione psico-sociale della cura, dalla visita specialistica fino al ricovero.

PERLA: racconta la tua esperienza: rispondi al questionario

Per rispondere al questionario, pensa ad una esperienza di cura recente, in uno studio medico, in un reparto ospedaliero, a domicilio, una qualsiasi esperienza, escluse le visite dal medico di medicina generale. È importante che ricordi bene il dialogo che hai avuto con il personale sanitario.

Tutte le informazioni richieste sono completamente anonime e saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy. Non verrà richiesto o registrato nessun dato personale.

Clicca qui per rispondere alle domande.