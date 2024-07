Campagna INDIPENDENTE DA TE sulla dipendenza da oppiacei

16 luglio 2024

Nasce la campagna "Indipendente da Te", ideata da Edra S.p.A. con il supporto non condizionante di Molteni, per promuovere la prevenzione e la consapevolezza sulle dipendenze da oppiacei.

Questa iniziativa mira a educare la popolazione, ridurre lo stigma associato alle dipendenze e migliorare l'accesso ai servizi di cura.

L'utilizzo di sostanze psicoattive è un problema di salute globale, con un mercato sempre crescente sia di nuove sostanze che di nuovi consumatori. Nei paesi dell'Unione Europea, Norvegia e Turchia, circa 83,4milioni di persone tra i 15 e 64 anni (pari al 29% della popolazione) hanno utilizzato sostanze psicoattive e, nel 2021, la cannabis è stata assunta da 22milioni di consumatori: di questi, la maggior parte (71%) è rappresentata da giovani tra i 15 e i 34 anni.

Rispetto ad altre sostanze, i dati europei mostrano una bassa prevalenza del consumo di oppiacei, pari a circa 1 milioni di utilizzatori; tuttavia, gli oppiacei continuano ad essere i principali responsabili dei danni attribuiti al consumo di sostanze stupefacenti, illecite in Italia e la principale causa di overdose mortali. Inoltre, il consumo di oppiacei, principalmente di eroina, è stato nel 2020 il motivo principale per sottoporsi a trattamento specialistico, coprendo circa il 28% di tutte le richieste di trattamento.

Indicazioni pratiche per conoscere e gestire la dipendenza da oppiacei

Come parte della campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sul problema della dipendenza da sostanze psicoattive nella sua dimensione di malattia cronico-recidivante, un board scientifico ha redatto un fascicolo "Indicazioni pratiche per conoscere e gestire la dipendenza da oppiacei"

Il testo si propone come strumento per educare i cittadini sul tema della dipendenza; divulgare una corretta informazione contro lo stigma riducendo di conseguenza la discriminazione che colpisce i pazienti; promuovere la conoscenza dei servizi e percorsi di cura esistenti in Italia favorendone l'accesso da parte del paziente e dei suoi familiari.

Da qui il titolo e la grafica scelti per la campagna: mettendo in scena in modo iconico l'atto del giudizio, attraverso un dito puntato, si allude alla stigmatizzazione che colpisce le persone con dipendenza. Il dito puntato è però anche un dito che indica la direzione di un percorso: un percorso di conoscenza e consapevolezza sulle dipendenze, ma anche un percorso di cura per coloro che ne soffrono. Obiettivo della campagna è rendere «indipendenti» dall'attività giudicante a favore di una corretta informazione.

