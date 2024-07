Breast crawling, di cosa si tratta?

23 luglio 2024

Seguire la natura è sempre molto importante, è una regola che vale anche nei momenti immediatamente successivi al parto. Appena il neonato viene alla luce dovrebbe essere sempre appoggiato al petto della madre, in un contatto pelle a pelle. In questo modo per il piccolo diventerà più facile trovare il seno della madre, avviando al meglio i gesti dell'allattamento. La pratica viene chiamata Breast Crawling (o Breast Crawl) ed è praticata sempre di più nei reparti maternità degli ospedali.

Appena nasce il neonato si trova in uno stato di veglia quieta in cui solitamente non piange, ascolta i suoni intorno a sé e tiene gli occhi aperti. In questo momento così particolare il piccolo, grazie all'istinto, cerca il seno materno e vi si attacca per la prima volta. L'odore del liquido amniotico lo aiuta a raggiungere il seno, dato che è simile a quello del colostro, il primo liquido prodotto dalla neo mamma dopo il parto.

L'avvio guidato dalla natura all'allattamento al seno ha conseguenze importanti anche sulla relazione mamma-figlio. Sono momenti delicati, a volte di ansia, perché la mamma teme che il piccolo non riesca ad attaccarsi bene, ed è in attesa della montata lattea. Il Breast Crawling aiuta a stabilire subito una relazione serena e sicura con il figlio. Può accadere che il neonato non sembri volersi attaccare: si può provare ad aiutarlo guidandolo delicatamente al seno.

Una donna in attesa può informarsi se nella struttura dove andrà a partorire viene seguita questa pratica. In ogni caso la futura mamma può chiedere che, appena nato, il figlio le venga posto sul petto. Del resto anche i cuccioli di animale appena nati cercano il seno della madre per iniziare a nutrirsi. È un istinto vitale.

Questo istinto porta il neonato, appoggiato al petto materno, a salivare e mettere in bocca le dita, e inizia a spingersi per arrivare al seno aprendo la bocca, Dopo qualche tempo il piccolo si attacca al capezzolo e inizia la suzione.

In altre parole mamma e bambino sono per natura fatti per "ritrovarsi". Il Breast Crawling è il primo tenero gesto per iniziare una nuova vita dove l'allattamento al seno è uno dei momenti più importanti. Le poppate al seno saranno scandite dalla richiesta del neonato poiché solo lui sa quando sente il bisogno di nutrirsi e quindi è ora di poppare. Nei primi tempi le poppate sono più frequenti e numerose (10-12 o più nelle 24 ore). In questo modo la produzione di latte viene stimolata e il latte verrà prodotto nelle giuste quantità. Secondo norme internazionali, nei primi sei mesi di vita al bambino non dovrebbe servire altro che il latte materno.

Alessandra Margreth





