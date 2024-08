Le macchie sulle unghie, quali sono le cause?

09 agosto 2024

Piccole macchioline sulle unghie dei bambini. In alcuni punti la lamina dell'unghia non è trasparente e appare bianca. Un fenomeno frequente, specie tra 5 e i 10 anni. Di cosa si tratta? Si chiama leuconichia puntata, ed è causata da piccoli traumi o colpi che spesso i bambini si procurano giocando. Le macchiette sono cellule immature dell'unghia affiorate in superficie. I microtraumi colpiscono la matrice dell'unghia, cioè il tessuto che produce la lamina ungueale sotto la cute, e lo danneggiano, così che alcune cellule non maturano del tutto. La leuconichia puntata può colpire due o tre dita delle manine e non ha conseguenze preoccupanti, dato che le macchioline bianche crescono con l'unghia e a poco a poco scompaiono.

Anche gli adulti possono avere le unghie con qualche differenza di colore. Ad esempio, possono comparire sottili righe orizzontali quando una manicure non è fatta in modo corretto. Questa forma si chiama leuconichia striata. Se durante la manicure le cuticole sono spinte troppo indietro, la radice dell'unghia viene 'schiacciata' e sottoposta a microtraumi. Le striature sono causate dalle cellule immature. E' importante quindi affidarsi a personale qualificato per questo trattamento estetico.

Se la Leuconichia striata compare sull'alluce del piede, potrebbe essere provocata dall'unghia troppo lunga e spessa che batte contro la scarpa. I microtraumi conseguenti danno origine alle striature. Ecco perché bisogna mantenere le unghie dei piedi sempre corte. E unghie, cuticole e la pelle intorno devono essere massaggiate con una crema nutriente per evitare la secchezza.

Un'altra causa di Leuconichia è dovuta all'abitudine scorretta di ripassare uno strato di smalto sopra uno steso tempo prima: il prodotto macera gli strati superficiali dell'unghia.

Le macchie bianche possono essere anche il campanello d'allarme di altri problemi. Come l'onicomicosi superficiale, dove il fungo distrugge la cheratina dell'unghia di una o più dita del piede. In questi casi l'unghia va trattata con un prodotto antifungino da applicare come smalto o crema sulla parte colpita. Meglio essere certi che si tratti di micosi rivolgendosi a un podologo. E' poi importante controllare che non ci sia anche un'infezione fungina degli spazi interdigitali. Altre misure preventive sono tenere il più possibile i piedi scoperti, togliendo le scarpe in casa, e tenere sotto controllo l'ipersudorazione dei piedi lavando e asciugando con cura le estremità e applicando un prodotto specifico.

