Malattie sessualmente trasmissibili: mi sono infettato?

12 agosto 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

La prima difesa è la prevenzione dell'infezione. E nei rapporti sessuali l'arma migliore è l'uso del preservativo. Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) sono infezioni che si trasmettono per contagio diretto attraverso un contatto sessuale.

In genere sono causate da batteri, virus e altri microrganismi che si propagano, attraverso il contatto sessuale, da una persona all'altra. Il passaggio attraverso le mucose avviene grazie a liquidi biologici infetti. Le MST colpiscono gli organi genitali o altri organi e apparati. I "colpevoli" hanno diversa origine. Clamidia, sifilide e gonorrea sono causate da batteri; l'Hiv, l'herpes genitale, il papillomavirus (Hpv) da virus, mentre la Candida Albicans è provocata da funghi, e infezioni come la tricomoniasi da protozoi.

Bisogna ricordare che alcune MST possono rimanere nascose e silenti per lungo tempo nell'organismo. I sintomi di certe infezioni appaiono dopo pochi giorni (ad esempio la Candida Albicans), altre anche alcuni anni dopo l'esposizione (come l'Hiv) con gravi conseguenze per la salute. Infezioni prive di sintomi possono, ad esempio, raggiungere nella donna le tube e essere causa di infertilità.

Come accorgersi di essersi infettati? In diversi tipi di infezione esistono segnali d'allarme per i quali bisogna rivolgersi subito al medico.

Ad esempio piaghe sui genitali o nella zona orale, bruciore nell'urinare, perdite vaginali (leucorrea), ingrossamento dei linfonodi soprattutto nell'area dell'inguine, dolori pelvici. Potrebbero essere necessari alcuni esami diagnostici come analisi delle urine, dei fluidi biologici ed esami del sangue. La terapia dipende dal tipo di infezione: nelle MST causate da batteri e protozoi sono utilizzati antibiotici. Se l'origine dell'infezione è virale (come ad esempio per l'herpes) si prescrivono in genere terapie antivirali. In caso di virus Hiv va detto che non sono ancora pronte terapie in grado di eliminare definitivamente questo virus. Ma i farmaci oggi riescono a tenere il problema sotto controllo molto a lungo.

Visti i rischi, è evidente che la prevenzione delle MST sia fondamentale. L'uso del preservativo durante i rapporti sessuali rimane la misura più semplice ed efficace. Ci sono poi le vaccinazioni contro il Papillomavirus (Hpv) e da epatite A e B. Il medico saprà consigliare le strategie migliori.

E' possibile anche essere infettati senza contatto sessuale, ma attraverso sangue infetto o l'uso di rasoi, aghi o strumenti chirurgici non perfettamente sterilizzati. Ad esempio nei tatuaggi è importante essere certi che gli strumenti siano completamente sterilizzati. Anche in queste situazione la prevenzione delle infezioni è fondamentale!





Alessandra Margreth





Salute oggi:

...e inoltre su Dica33: