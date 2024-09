Hai la pelle secca? I consigli di Dica33

30 agosto 2024

Pelle secca

Fragile od opaca, arrossata o grigiastra, la pelle si distingue in diverse tipologie. Eccone alcune, e cosa si può fare per scegliere il trattamento più adatto al problema.

La pelle secca si arrossa e si screpola con facilità. E' povera di lipidi, ha un aspetto sottile e fragile, appare poco elastica e disidratata. Questa pelle ha una scarsa componente di acqua, quindi è più sensibile all'attacco degli agenti esterni (vento, sole...). Quella alipidica si distingue invece per una secchezza dovuta ad un'insufficiente secrezione sebacea. La minore produzione di grassi cutanei rende la pelle più sensibile e soggetta a rughe precoci .

La pelle secca richiede cure specifiche. Detergenti che rispettino il film idrolipidico della pelle, idratanti e lenitivi. Al mattino si può utilizzare una crema nutriente e idratante. La sera per il viso è consigliabile una crema notte specifica e, se l'età lo richiede, a base anche di ingredienti antiage. L'idratazione della pelle viene anche dall'interno, per questo è importante bere molta acqua, ottimi anche centrifugati e tisane.

Pelle asfittica

Una pelle che fatica a "respirare", la pelle asfittica è una particolare condizione della cute grassa o mista. La si riconosce per l'aspetto secco ma con alcune caratteristiche della pelle grassa: la superficie è untuosa e con punti neri, brufoli e pori dilatati. Ci sono aree della pelle tipiche delle pelli grasse, altre secche e desquamate. Il tono è poco luminoso e grigiastro. L'eccesso di sebo non consente una corretta traspirazione e lo strato corneo appare spesso.

Utilizzare prodotti sbagliati per la sua cura peggiora la situazione. Cosmetici con formulazioni untuose o aggressive possono aggiungere altro sebo. Anche una cattiva digestione, disturbi intestinali, alimentazione povera di vitamine e sali minerali favoriscono queste caratteristiche. Oltre a seguire uno stile di vita più sano, è importante utilizzare i prodotti giusti per la cura della pelle: detergenti all'azione purificante e lenitiva, esfoliazione e idratazione con creme o fluidi specifici per questa cute.

La pelle disidratata

Una pelle spenta, talvolta arrossata e screpolata. E' l'aspetto della pelle disidratata, povera di acqua e più fragile, e senza le sue funzioni di barriera e protezione. Questo tipo di pelle non è da confondere con la pelle secca, e il fenomeno può colpire anche pelli grasse e miste. La pelle disidratata è un problema temporaneo. Come riconoscerla? Specie dopo la doccia o il bagno la pelle "tira". E poi priva di luminosità , spessa e fatica ad assorbire le creme. Alcune cause di disidratazione sono come bere poca acqua, fumare. Stress, cambiamenti ormonali, alcuni farmaci possono favorire l'insorgere di questo problema. Anche esporsi senza protezione ai raggi del sole e l'inquinamento ambientale hanno un'azione dannosa.

Le armi contro una pelle disidratata son bere molta acqua, una dieta ricca di vitamine e senza cibi elaborati, usare una crema di protezione solare adatta al proprio fototipo. No a scrub aggressivi, e utilizzare per detersione e le altre cure quotidiane prodotti specifici per la pelle disidratata.

