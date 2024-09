Sai assumere i farmaci correttamente? I consigli di Dica33

02 settembre 2024

Sembra facile ma quando assumiamo un farmaco e non leggiamo con attenzione le indicazioni del foglietto illustrativo o non seguiamo i consigli del medico o del farmacista possiamo fare degli errori che possono compromettere la terapia. Ecco l'elenco degli errori più comuni.

I 10 errori più comuni

1. Non usare abbastanza acqua. Molte persone ingeriscono le pillole senza acqua o con una quantità insufficiente (meno di un bicchiere pieno, che corrisponde a 150-200 ml). Questo riduce significativamente l'assorbimento del farmaco, portando a un fallimento terapeutico.

2. Assunzione dei farmaci in posizione non corretta. È importante assumere i farmaci in posizione eretta (seduti o in piedi) per facilitare il passaggio del farmaco dalla bocca allo stomaco, migliorando così l'assorbimento.

3. Assumere farmaci con bevande inappropriate. Utilizzare caffè, tè, succhi di frutta (specialmente pompelmo), alcol o latte per ingerire i farmaci può interferire con l'assorbimento e l'efficacia del farmaco.

4. Non seguire le indicazioni sul cibo. Quando viene indicato che un farmaco va assunto con il cibo, è necessario consumare un vero pasto e non solo uno spuntino leggero. L'assorbimento del farmaco viene testato con una 'colazione continentale' che include una certa quantità di grassi, latte e zuccheri.

5. Assunzione di integratori troppo vicini ai farmaci. Gli integratori, specialmente quelli contenenti vitamine, sali, magnesio e calcio, dovrebbero essere presi lontano dai farmaci (almeno due ore di distanza), altrimenti possono interferire con l'assorbimento dei farmaci, come quelli per la tiroide.

6. Masticare le pillole. Masticare le pillole invece di ingoiarle intere può alterare il pH e compromettere l'efficacia del farmaco, soprattutto per quelli che richiedono un ambiente specifico per l'attivazione, come gli inibitori di pompa protonica.

7. Utilizzare latte per deglutire la pillola. Molti farmaci, inclusi alcuni antibiotici, possono precipitare quando vengono assunti con calcio o latticini, riducendo così l'efficacia del trattamento.

8. Assumere farmaci con succhi di frutta specifici. Il succo di pompelmo, in particolare, può inibire il metabolismo di alcuni farmaci, aumentando il rischio di effetti tossici.

9. Consumo di alcol. L'alcol può alterare il modo in cui il farmaco viene solubilizzato e metabolizzato, portando a effetti inaspettati e potenzialmente dannosi.

10. Ingerire farmaci con cibi che contengono vitamina K. Per chi assume anticoagulanti come il warfarin, è importante evitare cibi ricchi di vitamina K o prenderli lontano dai farmaci per evitare interferenze.





