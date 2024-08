Salute mentale: il potere terapeutico delle pulizie

04 agosto 2024

Mantenere la casa pulita e partecipare al processo di pulizia fa bene alla salute mental ? Molti studi e casistiche dicono di sì: migliora l'umore e trasmette un esteso senso di realizzazione e soddisfazione. Uno spazio pulito, infatti, non riflette solo un ambiente fisicamente piacevole. Può anche essere un riflesso del nostro stato mentale interno. È stato dimostrato che le donne che vivono in case sporche o disordinate hanno in genere livelli più alti di cortisolo, l'ormone dello stress.

Ecco perché quando si avverte il bisogno di pulire e mettere ordine in un preciso momento di stress, è probabile che mente e corpo stiano cercando una via alternativa per mettere ordine. In questo senso, la pulizia produce una serie di effetti positivi che vanno da un senso di controllo sul proprio ambiente all'impegno della mente in un'attività ripetitiva che può generare un effetto calmante. Perché il disordine domestico può causare una forte diminuzione della concentrazione, confusione e tensione.cato che "l'attività fisica di pulizia, insieme al risultato finale di una casa più pulita, aiuta a ridurre lo stress, i sentimenti di ansia e i sintomi depressivi. Può anche ridurre l'affaticamento"

L'associazione americana Anxiety and Depression ha indicato che "l'attività fisica di pulizia, insieme al risultato finale di una casa più pulita, aiuta a ridurre lo stress, i sentimenti di ansia e i sintomi depressivi. Può anche ridurre l'affaticamento".

C'è addirittura una esperienza concreta portata ad esempio dalla rivista Mindfulness: le persone che hanno usato la consapevolezza mentre lavavano i piatti - ne hanno assimilato l'esperienza e hanno annusato il profumo del sapone - hanno riportato una riduzione del 27% del nervosismo.

L'impatto dell'ambiente sulla psiche, poi, è trasversale a tutte le ore della giornata. Anche la qualità del riposo notturno, infatti, può essere influenzata dalla condizione dell'ambiente in cui viviamo: uno spazio pulito e ordinato favorisce un'atmosfera di calma e relax. La stessa pratica di preparare la camera da letto per la fase del sonno aiuta il cervello a entrare in modo più fluido dentro il rituale del riposo. Ecco che, in questa prospettiva, le pulizie, più che un lavoro domestico, sono una sorta di cura personale. Prendendoci cura dei nostri spazi ci prendiamo cura di noi stessi e del nostro benessere emotivo.





Carla De Meo

