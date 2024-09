Oms: l'allattamento esclusivo al seno è sempre più diffuso nel mondo

06 settembre 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

Attualmente, il 48% dei neonati in tutto il mondo beneficia dell'allattamento al seno. Negli ultimi 12 anni, la percentuale di neonati sotto i sei mesi di età che vengono allattati esclusivamente al seno è aumentata di oltre il 10% a livello globale.

Questo aumento avvicina l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di portare l'allattamento esclusivo al seno almeno al 50% entro il 2025, ma permangono sfide persistenti che devono essere affrontate. Quando le madri ricevono il supporto necessario per allattare i loro bambini, tutti ne traggono beneficio.

Consigli sanitari alle mamme

Si stima che 4,5 miliardi di persone, oltre la metà della popolazione mondiale, non abbiano una copertura completa dei servizi sanitari essenziali; quindi, molte donne non ricevono il supporto necessario per allattare i loro bambini in modo ottimale. Ciò include l'accesso a consigli sanitari e consulenze empatiche e rispettose durante l'intero percorso di allattamento di una donna.

World Breastfeeding Week 2024

Durante la World Breastfeeding Week, l'OMS sottolinea come quando l'allattamento al seno è protetto e supportato, le donne hanno più del doppio delle probabilità di allattare i loro neonati. Nella Settimana Mondiale dell'Allattamento, con il tema "Closing the gap: Breastfeeding support for all", UNICEF e OMS sottolineano la necessità di migliorare il supporto all'allattamento come azione cruciale per ridurre le disuguaglianze sanitarie e proteggere i diritti delle madri e dei bambini a sopravvivere e prosperare.

L’importanza dell'allattamento al seno

Secondo i dati più recenti, migliorare i tassi di allattamento al seno potrebbe salvare oltre 820.000 vite di bambini ogni anno. Durante le prime fasi di vita, gli anticorpi presenti nel latte materno proteggono i neonati dalle malattie e dalla morte. Ciò è particolarmente importante durante le emergenze, quando l'allattamento al seno garantisce una fonte di cibo sicura, nutriente e accessibile per i più piccoli.





fonte: Doctor33

Salute oggi:

...e inoltre su Dica33: