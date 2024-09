Vella: vaiolo delle scimmie (Mpox) e il futuro della Salute Planetaria

17 settembre 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

Nell'intervista rilasciata in esclusiva a Vet33, il professor Stefano Vella, docente di Salute globale all'Università Cattolica di Roma, spiega le implicazioni delle attuali epidemie, il ruolo del progetto globale Pandemic Fund e l'importanza della Salute planetaria, sottolineando l'urgenza di una strategia basata sul concetto di One Health.

Il 13 agosto 2024, il Centro Africano per il Controllo delle Malattie (Africa CDC) ha dichiarato l'epidemia di Mpox un'emergenza sanitaria pubblica su scala continentale. Il giorno successivo, il 14 agosto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Who) si è riunita per dichiarare lo stato di emergenza internazionale.

La situazione attuale - causata da Mpox, noto come vaiolo delle scimmie - ha riacceso i riflettori su questioni globali come la preparazione degli Stati alle pandemie, la disponibilità dei vaccini e le diseguaglianze d'accesso.

Nell'intervista, il professor Vella ha accennato anche all'imminente Planetary Health di Verona, un evento aperto al pubblico che esplorerà temi legati alla salute globale e ambientale, al cambiamento climatico, alle pandemie e alla sostenibilità. L'obiettivo del festival è sensibilizzare su questi temi e promuovere una visione olistica della salute planetaria.









Salute oggi:

...e inoltre su Dica33: