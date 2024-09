Salute pubblica: troppe le bibite zuccherate consumate da bambini e adolescenti

19 settembre 2024

Uno studio ha analizzato i consumi globali di bevande zuccherate tra bambini e adolescenti in 185 paesi tra il 1990 e il 2018. I risultati evidenziano un incremento preoccupante del consumo di queste bevande, che ha seguito una crescita parallela all'aumento dell'obesità in questa fascia di popolazione.

Un dato particolarmente allarmante è emerso dalle analisi su specifiche fasce di età: i bambini più grandi (15-19 anni) consumano significativamente più bevande zuccherate rispetto ai più piccoli, raggiungendo un picco di 11,5 porzioni a settimana in America Latina e nei Caraibi. Inoltre, lo studio ha mostrato che circa il 10,4% della popolazione globale di giovani (238 milioni) consuma almeno 7 bibite zuccherate settimana, un dato che sottolinea la pervasività di queste abitudini alimentari malsane.

"Questo studio evidenzia la necessità di politiche mirate e approcci nazionali per ridurre il consumo di bibite zuccherate tra i giovani, in particolare nelle aree urbane e rurali dell'America Latina e dei Caraibi e nell'Africa subsahariana, dove la situazione è più critica" concludono Lara-Castor e colleghi, secondo cui l'aumento globale dei consumi rappresenta una sfida per la salute pubblica che richiede interventi urgenti, come la tassazione delle bevande zuccherate, regolamentazioni più severe sulla pubblicità e il miglioramento dell'educazione alimentare nelle scuole.

