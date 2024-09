A Verona dal 3 ottobre il Planetary Health Festival

Si terrà a Verona dal 3 al 5 ottobre il Planetary Health Festival l festival planetario sulla salute umana.

Tra i vari argomenti del programma: come comunicare in modo accessibile il ruolo delle biotecnologie nel migliorare la qualità della vita umana, con particolare attenzione all'innovazione nei prodotti farmaceutici e sanitari. Se ne parlerà al Planetary Health Festival | Biotechnology Pathways.

Le biotecnologie offrono soluzioni tecnologiche per la maggior parte delle sfide che il pianeta deve affrontare in merito alle esigenze di risorse per la salute e l'ambiente. L'incontro mira a comunicare in modo accessibile il ruolo delle biotecnologie nel migliorare la qualità della vita umana, con particolare attenzione all'innovazione nei prodotti farmaceutici e sanitari.

Coordinatori:

Flavia Guzzo, University of Verona, Department of Biotechnology

Giorgio Racagni, University of Milan, ITTBIOMED.com

Prima Sessione:

Nature as a Source of New Therapeutic Solutions: Biodiversity and Phytotherapies - Stefano Negri University of Verona Department of Biotechnology

Pharmacological Research in Alliance with the Environment - Giovanna Paolone, University of Verona, Department of Diagnostics and Public Health

The Trade-off Between Human Development and Planetary Health: An Unsolvable Problem? - Elena Sgaravatti, Vice President of Assobiotec - CEO & Founder of PlantaRei Biotech