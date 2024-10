A Milano il Pet welfare forum

09 ottobre 2024

A Milano si terrà la manifestazione Pet Welfare Forum, dal 16 al 18 ottobre presso l'Hotel Meliá e riunirà per la prima volta in Italia l'intero mondo del pet con l'obiettivo di fare sistema e promuovere un confronto costruttivo, affrontando in maniera propositiva le questioni legate alla convivenza con gli animali domestici e riflettendo sull'evoluzione del rapporto tra uomo e pet. Questo tema sarà trattato con un approccio consapevole e inclusivo, coinvolgendo tutti i protagonisti del settore e discutendo i principali argomenti, essenziali e urgenti, non più rimandabili.

L'evento è finalizzato a sensibilizzare la gestione del rapporto con i pet per migliorare il presente e influenzare positivamente il futuro, promuovendo una crescita comune, responsabile e consapevole e garantire il loro benessere nel rispetto dell'ambiente che li circonda. Il Pet Welfare Forum si propone come un punto di incontro per tutti coloro che, a vario titolo, operano nel mondo degli animali domestici, inclusi i pet owner attuali e futuri.

"Gli animali da compagnia rivestono un ruolo sempre più importante nella nostra società offrendo affetto e supporto emotivo a molte persone. I pet sono diventati veri e propri compagni di vita stando al nostro fianco perfino durante i nostri viaggi. Il turismo pet-friendly, infatti, è una tendenza in forte espansione, rispondendo alle esigenze di un numero sempre maggiore di viaggiatori. Molte destinazioni e tanti hotel stanno adeguando le proprie strutture per accogliere i pet, offrendo non solo un'esperienza migliore a chi viaggia ma anche opportunità economiche attraverso l'ampliamento dei servizi offerti", ha dichiarato l'Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali.

"Sono felice che la nostra città ospiti la prima edizione di questa importante manifestazione dedicata agli animali, a chi li accudisce e cura e anche all'estesa filiera legata a questo mondo", ha detto l'Assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano Elena Grandi. "Sarà l'occasione per potersi confrontare su temi specifici come, ad esempio, la questione legata all'accudimento di cani molossoidi: il Comune di Milano è stato tra i primi a rendere obbligatorio il patentino (che viene rilasciato da Ats) per chi possiede razze speciali, utile a fornire le conoscenze teoriche e di gestione o di responsabilità legate a questa particolare razza e anche per prevenire eventuali abbandoni di questi cani nei canili. Il Pet Welfare Forum sarà, inoltre, il luogo in cui discutere temi che riguardano il rispetto degli animali tutti e della valorizzazione del nostro ecosistema".

Della durata di 3 giorni, il Forum darà la possibilità agli operatori del settore degli animali domestici e ai visitatori di condividere contenuti di valore e tematiche cruciali. Un evento imperdibile, indipendente, inclusivo e trasversale che, in linea con la crescita esponenziale del valore del mercato del pet degli ultimi anni e del numero di animali d'affezione

presenti sul territorio e nelle nostre case, intende offrire un'occasione importante per allargare lo sguardo oltre al proprio ambito e creare maggiore consapevolezza.

Pet Welfare Forum sarà un'occasione per fare cultura ed essere d'aiuto nella gestione delle problematiche più comuni, per fornire un aggiornamento e un approfondimento su tutto quello che riguarda il mondo pet ed essere un luogo di scambio di idee e di costruzione di relazioni durature. Il Forum è rivolto a tutte le categorie del mondo del pet, dalla supply chain fino al proprietario attuale o futuro. Sono coinvolte le Istituzioni (Regionali, Comunali, Nazionali), le aziende e i professionisti (supply chain, logistica, produttori, distributori, catene, pet shop, veterinari, toelettatori, educatori, etologi, pet-sitter, comportamentalisti, ecc.) enti e associazioni (profit e no profit) e il pubblico (proprietari di animali domestici e amanti degli animali).

Saranno organizzati più di 15 convegni tenuti da esperti di fama nazionale e internazionale per dibattere temi importanti, diffondere cultura, promuovere soluzioni e condividere una visione che possa aiutare la convivenza nel rispetto etologico degli animali e delle persone.

Le tre giornate, aperte al pubblico previa iscrizione gratuita al sito, offriranno una panoramica completa e dettagliata di tutte le tematiche più importanti, tra cui emergono il convegno di apertura dedicato al mercato del pet in termini di fotografia dell'esistente, analisi dei valori sociali ed economici, sviluppi e possibili scenari futuri insieme al partner L'Isola dei Tesori, un approfondimento sviluppato con il partner DHL Global Forwarding sull'evoluzione dell'import-export alla luce della complessa situazione post pandemica e dei cambiamenti climatici e un'importante disamina in termini di sostenibilità e innovazione sull'impatto delle lettiere sull'ecosistema, con possibili soluzioni sviluppate con il partner Almo Nature. Tra i temi principali si segnala anche il convegno sul turismo-accoglienza, un'importante occasione per creare più valore sociale, formazione, possibilità economiche e per contrastare l'abbandono; il focus sui "cani molossoidi, molossi e terrier di tipo bull", che rappresenta una vera e propria emergenza in termini di gestione e rinunce con approfondimento e nozioni tecniche per creare fondamentali soluzioni nell'idea di fare cultura ed avere un corretto approccio.

Alcuni convegni pillar si terranno anche nel corso dell'ultima giornata del Forum dove si parlerà della straordinaria importanza sociale a 360° degli animali da compagnia, del tema welfare animale, ambientale e umano che vanno considerati nella loro unità e complessità, dell'importante dibattito sui pet se "beni di lusso" o necessità, della scelta consapevole dell'animale giusto da accogliere in famiglia in base al proprio stile di vita e carattere e del luogo corretto dove poterlo scegliere.

Tutti i convegni sono accomunati dalla tematica one health e dalla conoscenza etologica, requisiti base necessari per un rapporto equilibrato con qualsiasi specie, anche quella esotica.

In aggiunta ai convegni, in una sala dedicata, si terranno 26 quick talk, pensati sotto forma di workshop o tutorial o dibattiti veloci che vedranno avvicendarsi temi quali l'acquariologia consapevole presentata da L'Isola dei Tesori, la reintegration economy (oltre il modello "for benefit") presentata da Almo Nature, le intolleranze nel cane trattate da Sanypet, per citarne alcuni. Verrà inoltre presentato da Federalberghi Milano e ACAD un progetto pilota per un'accoglienza nazionale e verrà mostrato un esempio positivo di

aree cani 2.0 quali Area Cani Sempione, a cura dell'Associazione Area Cani Milano e Mylandog. Infine si parlerà di olii essenziali come uno strumento di benessere per umani e pet (powered by Euòdia), di fine vita e spiritualità (powered by Anima Care).

Il calendario dei convegni e dei quick talk è disponibile sul sito Pet Welfare Forum.

Maurizio Cavezzali, CEO di Equipe International e promotore del progetto, ha affermato: "Il Pet Welfare Forum rappresenta un unicum a livello italiano ed europeo, caratterizzato da finalità etiche e orientato a favorire una collaborazione interdisciplinare tra le diverse professioni, competenze, istituzioni e il pubblico. Vogliamo coinvolgere tutte le realtà che ruotano intorno al mondo del pet e ne costituiscono l'ecosistema, in un'ottica di crescita consapevole e miglioramento della vita degli animali, delle persone e dell'ambiente".

Arianna Dudine, Project Leader di Pet Welfare Forum, ha aggiunto: "Dopo anni di intenso lavoro, raccogliamo oggi i frutti di un percorso iniziato in un delicato contesto post-pandemico, in cui il numero di pet è aumentato esponenzialmente. Nel corso di questi ultimi tre anni abbiamo dialogato e ascoltato tutte le parti coinvolte - istituzioni, industria, professionisti e pubblico - per tradurre le necessità del mercato in un momento di condivisione e crescita collettiva. Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che ci hanno accompagnato, spronato e sostenuto in questo viaggio: senza di loro non saremmo qui oggi e sono loro i veri protagonisti".

Pet Welfare Forum è un'iniziativa sviluppata con il contributo di Regione Lombardia e gode del patrocinio di: Comune di Milano, ACAD Milano, Federalberghi Milano, AISA-Federchimica, FNOVI con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano, Save the Dogs and other animals, ENPA - Ente nazionale protezione animali, OIPA, ANFI. È realizzato in collaborazione con GS1 Italy, Amsa - Gruppo A2A, MEDIATIC, Mylandog, Area Cani Milano, Sogit, U.C.I.S. e FaunaLife.

L'Isola dei Tesori, Almo Nature, DHL Global Forwarding sono premium partner.

MSD, Boehringer Ingelheim, Natural Trainer, Advance - Veterinary Diets e Sanypet Forza 10 sono silver partner.

Anima Care, Euòdia, Bama, Oasy, Gattastrofe sono partner.

Cairo RCS Media, LifeGate, Edra, PET B2B, Sprea, Pets International, Pet Family, Radio Bau, www.passionecane.it, Dogsportal, sono media partner.

La manifestazione è organizzata da Equipe International.

