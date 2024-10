Convegno ANDOS. Cura e prevenzione del cancro al seno: salute, diritti, cultura

12 ottobre 2024

Nel mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) dedica una giornata di approfondimento ai temi dell'anticipazione diagnostica, della qualità della vita delle donne durante il loro percorso diagnostico terapeutico, delle tutele nei luoghi di lavoro e del benefico psicologico che può ottenere dall'incontro con la bellezza e le opere d'arte.

L'appuntamento, che vede Edra media partner, è per lunedì 14 ottobre a Palazzo Merulana a Roma con l'iniziativa "Cura e prevenzione del cancro al seno: salute, diritti, cultura" discussione promossa da ANDOS coinvolgendo autorevoli esperti delle tematiche trattate.

Flori Degrassi, presidente nazionale di ANDOS Onlus, segnala con preoccupazione il crescente fenomeno delle problematiche sul lavoro delle donne con diagnosi di tumore al seno: "Sempre più donne denunciano di essere demansionate o addirittura licenziate a causa della malattia. Una situazione inaccettabile che rende indispensabile adottare al più presto provvedimenti concreti".

Ogni anno, in Italia, Sono oltre 55.000 le donne che ricevono una diagnosi di tumore al seno in Italia, spesso in età lavorativa. "Queste donne si trovano a dover affrontare, oltre alle terapie, anche gravi difficoltà economiche e discriminazioni sul posto di lavoro" un fenomeno che ANDOS registra quotidianamente attraverso l'attività di presa in carico dei suoi 53 Comitati locali attivi in tutto il Paese.

Accanto alla discussione su prevenzione e diagnosi precoce, diritti delle lavoratrici malate di cancro e legame tra salute e esperienza culturale, ANDOS tornerà a parlare di tossicità finanziaria delle malattie oncologiche: a breve saranno infatti presentati i risultati del sondaggio nazionale diffuso dall'Associazione per valutare l'impatto economico e finanziario della malattia sulla vita delle donne con tumore al seno.





Qui il programma della giornata.





