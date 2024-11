11 novembre 2024

Il 6 dicembre, presso la Sala Refettorio, via del Seminario 76, alla Camera dei Deputati verrà presentato il Manifesto "ESPRIMENDO - Più voce alle pazienti con carcinoma endometriale".

Attraverso il confronto con le Associazioni Pazienti di riferimento e i clinici, il Manifesto "ESPRIMENDO - Più voce alle pazienti con carcinoma endometriale" intende portare all'attenzione delle Istituzioni la necessità urgente di promuovere un cambiamento nella presa in carico delle pazienti con carcinoma endometriale e comprendere quali siano i bisogni e le criticità del patient journey, con l'obiettivo di:

identificare i bisogni insoddisfatti delle pazienti affette da carcinoma dell'endometrio e le principali criticità attuali nel percorso di diagnosi e di cura;

comprendere come facilitare l'accesso alle cure e migliorare l'assistenza e i servizi per le pazienti al fine di migliorare la loro qualità di vita;

sostenere i diritti delle pazienti e dei loro familiari;

individuare delle soluzioni per aiutare le pazienti a orientarsi e ad affrontare al meglio la loro condizione;

sensibilizzare le istituzioni e promuovere campagne informative di prevenzione.

Il tumore dell'endometrio rappresenta la principale neoplasia dell'utero ed è il sesto tumore più comune a livello globale, che colpisce soprattutto le donne in post-menopausa, con circa l'80% dei casi che insorgono dopo i 60 anni. Nonostante sia uno dei tumori più comuni tra le donne, il carcinoma endometriale ha ricevuto meno attenzione rispetto ad altre neoplasie e la patologia è in costante aumento: In Italia rappresenta la terza neoplasia per frequenza nelle donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Secondo i dati del rapporto "I numeri del cancro in Italia 2023" i nuovi casi all'anno sono circa 10.200.

Tuttavia, rispetto ad altre, il tumore endometriale è la patologia oncologica femminile che ha meno visibilità. È necessario migliorare l'accesso ai percorsi di cura e l'uniformità e qualità dell'assistenza su tutto il territorio nazionale. Anche in termini preventivi, per il tumore dell'endometrio non esiste oggi un programma di screening validato che ne consenta una diagnosi precoce.

Agenda dei lavori

Sono invitati a partecipare:





Saluti istituzionali

On. Paolo Barelli, Capo Gruppo Forza Italia, Camera dei Deputati

On. Annarita Patriarca, Segretario dell'ufficio di presidenza, Camera dei Deputati

Benvenuto





On. Patrizia Marrocco, III Commissione (Affari esteri e comunitari), Camera dei Deputati

Sfide e opportunità: la visione delle Istituzioni

Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute

Americo Cicchetti, Direttore generale della programmazione sanitaria, Ministero della Salute

Carcinoma Endometriale e Reti Oncologiche Regionali: Un Approccio Integrato alla Cura

Manuela Tamburo De Bella, Dirigente Medico Responsabile della UOS Reti Cliniche Ospedaliere e Monitoraggio DM70, Agenas





Riflessioni sociali e civiche

Tiziana Nicoletti, Responsabile Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici e Rari (CnAMC), "Cittadinanzattiva", Roma





Il punto di vista clinico e del paziente

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica del Comprehensive Cancer Centre dell'AUSL-IRCCS "Istituto di Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia" di Reggio Emilia

Domenica Lorusso, Professore Ordinario presso Humanitas University e Responsabile della Ginecologia Oncologica di Humanitas San Pio X, Milano, Segretario del Gruppo MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer and Gynecological Malignancies)

Manuela Bignami, Direzione Operativa "Loto OdV", Bologna

Valentina di Mattei, Università Vita Salute San Raffaele, Responsabile Servizio di Psicologia Clinica della Salute Ospedale San Raffaele, Milano, Vice-presidente di "Salute allo Specchio ETS"

Silvia Gregory, Vicepresidente "Acto Italia - Alleanza contro il Tumore Ovarico ETS", Milano

Moderazione a cura di





Per partecipare in presenza all'evento può scrivere a: m.pine@lswr.it

Ludovico Baldessin, Amministratore Delegato, Edra

