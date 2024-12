Oncofood: cibi e terapie per il cancro. I consigli della dr.ssa Rachele Aspesi

Ci sono diversi alimenti che non devono mai mancare, eccone tre.





Riso integrale

Tra i cereali integrali, in ambito di prevenzione e cura oncologica, non può mancare il riso integrale. I benefici per la salute derivanti dal consumo di questo chicco sono associati soprattutto al suo elevato contenuto in fibre. Dal punto di vista nutrizionale il riso integrale è una buona fonte di vitamine del gruppo B, alleate del buon funzionamento del metabolismo, di potassio amico della salute cardiovascolare, di calcio e fosforo utili per la salute di ossa e denti, di rame e ferro necessari per la produzione di globuli rossi e di selenio, minerale necessario per il buon funzionamento delle difese antiossidanti naturali dell'organismo.





Frutti di bosco

I frutti di bosco rappresentano una fonte ineguagliabile di polifenoli dall'accertato effetto antitumorale. Lo ribadiscono molti studi, a partire da una famosa ricerca statunitense, apparsa già nel 2009 sulla rivista dell'American Association for Cancer Research, che ha dimostrato l'utilità di una specie di lamponi neri, simili alle more, diffusi soprattutto nell'America settentrionale con spiccata azione antitumorale, contribuendo in modo significativo alla diminuzione del rischio di numerose forme neoplastiche.





Lino

Negli ultimi anni ha assunto un ruolo speciale negli studi in ambito oncologico per il suo contenuto preziosissimo di acidi grassi essenziali della serie Omega-3.









