Scorbuto: quando manca la vitamina C

Vitamina C: il fabbisogno nutrizionale e la carenza

La vitamina C è una vitamina idrosolubile che prende parte a numerose reazioni metaboliche e alla biosintesi di collagene, alcuni aminoacidi e ormoni, e ha effetti antiossidanti, potenzia la risposta immunitaria e svolge una funzione protettiva a livello di stomaco. La vitamina C è contenuta soprattutto nella frutta e nella verdura. Tuttavia, la molecola si degrada facilmente durante i trattamenti di conservazione e cottura, oltre a essere danneggiata da ossigeno e calore. Per assicurare un buon apporto di vitamina C è quindi necessario consumare frutta e verdura fresche e crude o poco cotte. Il fabbisogno di vitamina C è di 60 mg al giorno, che sale a 70 mg in gravidanza.

La carenza di vitamina C provoca una condizione nota come scorbuto, che in passato era molto diffuso tra le persone che assumevano poca frutta e verdura fresche. I primi sintomi della malattia sono apatia, anemia e inappetenza e poi, per la mancata sintesi di collagene, sanguinamento delle gengive, caduta dei denti, dolori muscolari, fragilità dei capillari ed emorragie sottocutanee. Oltre alla cattiva alimentazione, i fattori di rischio per lo scorbuto includono l'obesità, chirurgia bariatrica e un basso reddito.





Il caso clinico