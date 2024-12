Nichel free o nichel tested? I consigli di Giulia Penazzi

Conosciamo molto bene, soprattutto negli anni passati, la dicitura "nichel free" che ha condizionato la modalità di acquisto di molti consumatori di cosmetici.

Il nichel è classificato come metallo pesante, alla stregua di altri quali piombo, cromo, arsenico, cadmio, mercurio, cobalto e antimonio. Tutti questi metalli pesanti sono presenti nell'ambiente come contaminanti, pertanto possono entrare facilmente anche nella composizione dei prodotti cosmetici attraverso le materie prime stesse, oppure il processo produttivo e di confezionamento.

Nei cosmetici sono classificati come impurezze tecnicamente inevitabili se rimangono al di sotto di limiti definiti a livello legislativo.

Per l'Italia, i limiti legislativi dei principali metalli pesanti nei cosmetici, dosati in ppm, che corrispondono a mg/Kg, sono:

Per il nichel si considera come limite massimo legislativo di presenza nei cosmetici 10ppm però, è consuetudine comune considerare come limite 1ppm per i cosmetici per la pelle fragile o a tendenza allergica.





La dicitura "nichel free" è pertanto fuorviante perché, come abbiamo visto, il nichel è presente nell'ambiente, pertanto sarà difficile eliminarlo completamente, e rimane come impurezza tecnicamente inevitabile. Oggigiorno si utilizza la dicitura maggiormente corrispondente al vero "nichel tested" seguita dal valore presente nel prodotto, ad esempio < 10ppm o addirittura < di 1ppm. Questa è l'informazione corretta.