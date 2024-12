Gli animali domestici migliorano il benessere fisico e mentale delle persone

I dati

Tra gli anziani, il 63% di chi vive con un animale domestico valuta il proprio benessere psicologico in modo più positivo rispetto a chi non possiede un pet. Inoltre, il 79% degli italiani ritiene che vivere con un animale domestico o prendersene cura contribuisca significativamente a migliorare la salute fisica, evidenziando quanto i pet siano fondamentali anche per il benessere fisico. Sono questi alcuni dati approfonditi durante la tavola rotonda di mercoledì 16 ottobre, promossa da Aisa-Federchimica, in cui sono intervenuti Angelica Maggio, Direttore dell'Ufficio medicinali veterinari della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, Marco Melosi, Presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi), Antonio Sorice, Presidente della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (SIMeVeP), Maria Cristina Cantù, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali del Senato, e Maria Chiara Gadda, Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.





Secondo il sondaggio, 1 italiano su 3 ritiene essenziale il contributo dei medici veterinari, non solo per curare gli animali, ma anche per promuovere pratiche di prevenzione e modelli di gestione sostenibili, che possano garantire il benessere complessivo delle famiglie e della comunità. Prevenzione che è un tema fondamentale anche per la salute degli animali stessi. Più di 1 italiano su 2, infatti, ritiene che le pratiche preventive siano fondamentali per preservare la salute dei propri pet e, di riflesso, il benessere delle persone che li accudiscono. In questo contesto, il ruolo dei veterinari e della tecnologia si fa sempre più rilevante per migliorare la qualità di vita sia degli animali che dei loro proprietari, in una vera e propria ottica One Health





"Gli animali da compagnia sono una fonte insostituibile di benessere per milioni di italiani, in particolare per le persone più fragili. Il loro impatto positivo sul benessere psicofisico è evidente, come dimostrato dai dati presentati" ha sottolineato Paolo Sani, Presidente di Aisa. "Affinché i benefici di questo legame uomo-animale possano esprimersi al meglio, è essenziale continuare a investire nella prevenzione e nelle cure veterinarie. Prendersi cura di un animale significa migliorare la qualità della vita di tutta la famiglia, e noi siamo impegnati a promuovere modelli sostenibili che proteggano e migliorino la salute di tutti".