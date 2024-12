20 dicembre 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

"Il SSN, un amore tutto italiano" è la nuova pubblicazione di FNOMCeO - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, a cura di Edra SpA, che evidenzia la necessità di rilanciare il nostro Sistema Sanitario.





Gli auguri di Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO, a tutti gli operatori sanitari che contribuiscono quotidianamente al funzionamento del nostro Sistema Sanitario Nazionale





















Dall'e-book emerge chiaramente come sia necessario un nuovo paradigma che metta al primo posto la centralità assoluta della tutela della salute, della prevenzione e del follow-up, introducendo i principi del governo clinico nella gestione delle risorse e l'attribuzione ai medici di un ruolo essenziale in questi processi decisionali.





I contenuti esclusivi del volume

I rilevanti rapporti FNOMCeO-CENSIS sul valore economico e sociale del SSN

Un contributo dedicato a "diritto alla salute e Costituzione" scritto da Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e da Luca Antonini, Giudice della Corte costituzionale

Un intervento su "governo delle strutture sanitarie e sussidiarietà circolare" di Stefano Zamagni, già Professore Ordinario di Economia Politica, Università di Bologna

Salute oggi:

...e inoltre su Dica33:

Il Sistema Sanitario Nazionale è molto più che un erogatore di servizi e prestazioni sanitarie: i rapporti del CENSIS, infatti, lo disegnano come un pilastro dello sviluppo dell'economia e della società italiana, poiché è un ambito in cui le risorse pubbliche operano come investimenti ad alto impatto su economia, occupazione, ricerca e coesione sociale.