ESPRIMENDO: il manifesto per dare più voce alle pazienti con carcinoma endometriale

Il tumore dell'endometrio rappresenta la principale neoplasia dell'utero ed è il sesto tumore più comune a livello globale, che colpisce soprattutto le donne in post-menopausa, con circa l'80% dei casi che insorgono dopo i 60 anni. Nonostante sia uno dei tumori più comuni tra le donne, il carcinoma endometriale ha ricevuto meno attenzione rispetto ad altre neoplasie e la patologia è in costante aumento: In Italia rappresenta la terza neoplasia per frequenza nelle donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Secondo i dati del rapporto "I numeri del cancro in Italia 2023" i nuovi casi all'anno sono circa 10.200.





Tuttavia, rispetto ad altre, il tumore endometriale è la patologia oncologica femminile che ha meno visibilità. È necessario migliorare l'accesso ai percorsi di cura e l'uniformità e qualità dell'assistenza su tutto il territorio nazionale. Anche in termini preventivi, per il tumore dell'endometrio non esiste oggi un programma di screening validato che ne consenta una diagnosi precoce.