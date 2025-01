Alimentazione, Schillaci: imparare da bambini a mangiare in modo corretto e sano

13 gennaio 2025

"Proprio per contrastare informazioni fuorvianti, sosteniamo in particolare campagne sui social sulla dieta sana e partecipiamo a tutte quelle iniziative utili a veicolare messaggi legati agli stili di vita corretti", ha aggiunto.





Il Ministro si è soffermato anche sulla dieta Mediterranea " uno strumento straordinario" "che si basa sui cibi sani e con prodotti propri del 'made in Italy' che ha valore importante perché riduce la mortalità e questo è testimoniato da numerosi studi scientifici, poi impatta sulle malattie cardio-metaboliche e oncologiche. La cosa che dispiace è come poi in Italia" la dieta Mediterranea "non è seguita da molti e su questo si deve fare formazione e promozione" ha detto il ministro della Salute.









"Un'indagine del Censis per Coldiretti ha messo a confronto genitori e figli davanti al cibo rilevando che il 75,8% dei genitori dichiara che cerca di abituare giorno per giorno il proprio figlio alla dieta mediterranea all'italiana. Eppure, nonostante l'impegno quotidiano, il 55,3% dei genitori rileva che i cosiddetti 'cibi spazzatura' attraggono ancora molto i propri figli e il 47,9% si è accorto che appena ne hanno la possibilità non mangiano in modo salutare. L'educazione alimentare è il pilastro di una vita in salute. Bisogna imparare da bambini che mangiare in modo corretto e sano significa migliorare il proprio stato di salute. È per questo che stiamo potenziando le politiche di prevenzione, a partire dalla promozione della corretta alimentazione e degli stili di vita sani, attraverso la collaborazione con i professionisti sanitari sul territorio e molteplici iniziative di comunicazione e informazione". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci ospite del Forum internazionale dell'Agricoltura e dell'alimentazione promosso da Coldiretti a Roma.