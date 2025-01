Dieta materna in gravidanza e sviluppo del cervello del bambino. Ecco i vantaggi

24 gennaio 2025

Un recente studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition ha valutato come la qualità della dieta materna durante la gravidanza influenzi la struttura cerebrale e il quoziente intellettivo (QI) dei bambini tra i 10 e i 14 anni. I risultati suggeriscono che diete materne di alta qualità hanno un impatto significativo sullo sviluppo cerebrale e sulle capacità cognitive dei figli, mediato da cambiamenti strutturali del cervello.



Il cervello umano cresce rapidamente durante la gestazione e l'infanzia, richiedendo una nutrizione adeguata a soddisfare i suoi elevati bisogni energetici. I primi 1.000 giorni di vita sono fondamentali per lo sviluppo cognitivo. Carenze nutrizionali in gravidanza possono compromettere il neuro-sviluppo, alterare l'espressione genica e causare modifiche strutturali durature al cervello.

I cambiamenti strutturali del cervello possono essere mediati dalla relazione tra la dieta materna e lo sviluppo cognitivo nei bambini. La ricerca si sta spostando dall'analisi di singoli nutrienti alla valutazione complessiva dei modelli alimentari prenatali, considerando gli effetti sinergici tra i diversi componenti nutrizionali. Studi precedenti hanno collegato una dieta materna di scarsa qualità a un QI inferiore, mentre regimi alimentari sani sono associati a un miglioramento delle funzioni esecutive e delle abilità cognitive nei bambini.



Lo studio sottolinea l'importanza della qualità complessiva della dieta, suggerendo che la sinergia tra diversi nutrienti può essere più benefica che concentrarsi su singoli nutrienti.

I ricercatori hanno condotto un ampio studio nei Paesi Bassi, con donne in gravidanza (date di parto tra aprile 2002 e gennaio 2006). Le dimensioni del campione finale includevano dati dietetici di 6.485 madri e 2.223 bambini con dati di risonanza magnetica (MRI) all'età di 10 anni e 1.582 all'età di 14 anni, con 872 bambini con dati in entrambi i punti.

Durante le scansioni MRI, i ricercatori hanno misurato i volumi cerebrali globali (compresa la sostanza bianca e la sostanza grigia) e le caratteristiche corticali come la girificazione (il processo di sviluppo delle pieghe), la superficie e lo spessore. I bambini hanno anche sostenuto quattro test per misurare il QI basato sulla velocità di elaborazione, la memoria, il ragionamento e la comprensione.

Le valutazioni della qualità della dieta erano basate su un questionario sulla frequenza alimentare di 293 voci che le future mamme completavano durante il primo trimestre e che veniva utilizzato per valutare la qualità della dieta tra 0 e 15, in cui punteggi più alti indicavano diete più sane. Punteggi più alti erano correlati positivamente con l'assunzione di nutrienti benefici come la fibra e negativamente con componenti dannosi come i grassi saturi.



I ricercatori hanno scoperto che una migliore qualità della dieta materna durante la gravidanza era legata a volumi cerebrali più grandi nei bambini.

La qualità della dieta prenatale era legata a superfici corticali più ampie in specifiche regioni del cervello (come i lobi occipitale e frontale) e a differenze nella girificazione e nello spessore corticale.

Diete materne di alta qualità erano correlate a migliori punteggi cognitivi, in particolare nel ragionamento a matrice e nel vocabolario. Questi miglioramenti erano parzialmente mediati da volumi di materia bianca e cerebrale totale.

Lo studio suggerisce che meccanismi come ridotta infiammazione o cambiamenti epigenetici potrebbero spiegare i legami osservati. Nutrienti chiave come folati, zinco, ferro e proteine supportano processi neuro-sviluppativi essenziali.



Nel complesso, questi risultati indicano che una migliore qualità della dieta materna durante la gravidanza supporta volumi cerebrali più grandi, una migliore struttura del cervello e migliori risultati cognitivi nei bambini. Questi effetti sono più forti nelle età più giovani (10 anni) e diminuiscono leggermente con ulteriori aggiustamenti, come le dimensioni della testa o la qualità della dieta del bambino.

Questo è il primo studio a mostrare associazioni a lungo termine tra la qualità della dieta prenatale e la morfologia cerebrale fino all'inizio dell'adolescenza, mostrando associazioni coerenti tra la qualità della dieta e il volume cerebrale nei bambini di entrambe le età.

La ricerca sottolinea l'importanza del primo trimestre come finestra critica per lo sviluppo del cervello, poiché la qualità della dieta durante questo periodo ha mostrato le più forti associazioni con la struttura del cervello e la cognizione.

La nutrizione prenatale emerge quindi come un fattore modificabile cruciale per il benessere cognitivo e cerebrale a lungo termine.

