Sindrome del lupo mannaro nei cani: facciamo chiarezza

31 gennaio 2025

Dalla Germania arriva l'allarme per quella che è stata definita "sindrome del lupo mannaro" (Werwolf-Syndrom), una condizione neurologica che sta colpendo i cani in diversi Paesi europei, come Finlandia, Estonia, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera. Il nome, pur suggestivo, nasconde una patologia seria, caratterizzata da gravi sintomi improvvisi, come attacchi di panico, ululati inspiegabili, movimenti scoordinati e persino convulsioni. Il sospetto principale è che questa sindrome possa essere causata da ossi dentali in pelle bovina contaminati da tossine durante la produzione. Mentre le indagini sono in corso, anche in Italia è stato registrato un caso sospetto. Gli esperti raccomandano di monitorare attentamente i sintomi e di evitare temporaneamente questi prodotti fino a ulteriori conferme scientifiche.



La sindrome

Sindrome del lupo mannaro, così l'hanno chiamata gli esperti della Fondazione Università Veterinaria di Hannover (TiHo), in un articolo pubblicato sul proprio sito e diffuso anche sui social. La patologia si manifesta nei cani attraverso sintomi neurologici improvvisi e acuti, come attacchi di panico, sbadigli, movimenti incontrollati, ululati e più raramente crisi epilettiche. I primi casi si sono registrati in Germania a fine agosto 2024 per poi diffondersi in tutto il Paese e arrivare fino in Svizzera. In Italia si è parlato di un caso sospetto nel periodo di Natale ma non ci sono conferme in merito.

I ricercatori della TiHo e dell'Università Ludwig Maximilian (LMU) di Monaco di Baviera stanno cercando di contattare il maggior numero di proprietari di cani per acquisire riscontri. Dal 20 dicembre, hanno reso disponibile anche un questionario online rivolto ai proprietari di cani con e senza sintomatologia, per identificare i possibili fattori scatenanti o di rischio, classificare le casistiche e migliorare la risposta di intervento.



Attenzione ai sintomi

La malattia non sembra letale, ma può causare danni neurologici a lungo termine. I sintomi da attenzionare sono attacchi di panico improvvisi: il cane si terrorizza senza motivo, ulula e tenta di nascondersi o scappare. A questi sono spesso associati movimenti scoordinati, perdita di equilibrio e difficoltà nel camminare. Nei casi più gravi, ci possono essere anche comportamenti aggressivi, con reazioni imprevedibili come morsi, convulsioni e tremori incontrollati. La malattia, dopo un esordio acuto, può durare da pochi giorni a diverse settimane.



Le cause

I ricercatori stanno valutando diversi possibili fattori scatenanti. I cani visitati dai neurologi veterinari della TiHo avevano recentemente ricevuto delle ossa di pelle bovina, le quali si usano per la pulizia dentale e il divertimento. Un'ipotesi è che alcuni di questi prodotti potrebbero essere stati contaminata da tossine durante la produzione. Tuttavia, non è ancora stato dimostrato che siano la causa dei sintomi clinici. In seguito all'allarme lanciato, le ossa sono state ritirate dal mercato tedesco. Anche in Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi numerosi lotti sono stati ritirati in via precauzionale, ma il problema potrebbe essere più diffuso.

Gli esperti avvertono i proprietari di cani di evitare temporaneamente questi prodotti, monitorare i sintomi e rivolgersi immediatamente a un medico veterinario in caso di comportamenti anomali.

Fonte: Vet33

