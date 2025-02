Salute mentale: 7mila passi al giorno per migliorare l’umore

10 febbraio 2025

Uno studio recentemente pubblicato su JAMA Network Open ha rivelato che camminare almeno 7.000 passi al giorno può ridurre significativamente il rischio di depressione. La meta-analisi, condotta da ricercatori dell'Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) in Spagna, ha esaminato i dati di 33 studi coinvolgendo quasi 100.000 adulti. I risultati indicano che un aumento dell'attività fisica, misurata in passi giornalieri, è associato a una riduzione dei sintomi depressivi.





7.000 passi

Secondo la ricerca, i partecipanti che camminavano più di 7.000 passi al giorno avevano un rischio di depressione inferiore del 31% rispetto a coloro che camminavano meno di 5.000 passi. Ogni 1.000 passi aggiuntivi effettuati giornalmente erano associati a una diminuzione del 9% del rischio di sperimentare sintomi di depressione. I benefici della camminata per combattere la depressione si stabilizzano intorno ai 10.000 passi al giorno, con l'aumento dell'attività fisica oltre questo livello non associato a un miglioramento significativo della salute mentale.

Quando si fa esercizio fisico o si cammina, oltre alle endorfine, il cervello rilascia neurotrasmettitori come dopamina, serotonina e norepinefrina, in grado di diminuire i livelli di ormoni "negativi" e migliorare l'umore.

Sebbene i risultati mostrino una chiara associazione tra un numero maggiore di passi e sintomi di depressione gli esperti avvertono che lo studio non dimostra un rapporto diretto di causa-effetto. "È incoraggiante vedere che anche piccoli aumenti dei passi giornalieri possono potenzialmente ridurre il rischio di depressione. Tuttavia, abbiamo bisogno di prove a lungo termine per confermare il nesso causale", ha affermato il Dr. Brendon Stubbs del King's College di Londra.





Suggerimenti per aumentare i passi

Lo studio sottolinea l'importanza di incoraggiare le persone ad aumentare i loro passi giornalieri come strategia efficace di salute pubblica per prevenire la depressione. "I nostri risultati mostrano significative associazioni tra un numero maggiore di passi giornalieri e una minore prevalenza e rischio di depressione nella popolazione adulta generale", hanno affermato gli autori.

Molti individui trovano difficile mantenersi motivati a fare esercizio fisico, soprattutto quando devono anche affrontare la depressione, diventa ancora più difficile mantenere una routine di allenamento. Cosa si dovrebbe fare in una situazione del genere? I ricercatori suggeriscono alcuni modi per superare la mancanza di motivazione, come unirsi a un gruppo di fitness, assumere un allenatore o chiedere a un amico o un familiare di andare a fare una passeggiata con te.





Conclusione

La camminata è un'attività a basso costo e a bassa barriera che si inserisce perfettamente nella vita quotidiana. La sua inclusività e facilità d'uso la rendono uno strumento universalmente accessibile per il trattamento e la prevenzione della depressione. Per molti, 5.000 passi possono essere un obiettivo realistico e raggiungibile, rendendolo un primo passo pratico verso la riduzione del rischio di depressione.

L'autore principale dello studio, il Dr. Bruno Bizzozero-Peroni dell'Università di Castilla-La Mancha in Spagna, ha dichiarato: "Il nostro studio fornisce prove che incoraggiare le persone a essere attive, indipendentemente dal tipo o dall'intensità dell'attività, è una strategia efficace per prevenire la depressione".

"Aumentare il numero di passi giornalieri migliora la salute mentale stimolando le funzioni cerebrali, migliorando l'umore, riducendo lo stress e incoraggiando comportamenti positivi", ha commentato la dott.ssa Estela Jiménez López, co-autrice dello studio.

