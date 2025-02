Novel food: farina di larve nel piatto? Come tutelare i consumatori

12 febbraio 2025

L'Unione Europea continua la sua rivoluzione alimentare con l'approvazione di nuovi novel food. Dopo locuste migratorie, grilli domestici e larve di Alphitobius diaperinus, arriva il via libera della Commissione Europea alla commercializzazione della polvere di larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV, più conosciuta come "vermi della farina gialla". La decisione è entrata nel vivo il 20 gennaio e rientra in un più ampio sforzo per introdurre fonti alternative di proteine nel panorama alimentare europeo, rispondendo alla crescente domanda globale di cibo sostenibile.

Tuttavia, questa svolta non manca di suscitare dibattiti e richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali. L'Italia, per voce del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, ha ribadito la necessità di tutelare i consumatori con misure chiare e trasparenti.





Etichettatura e comparti separati: le regole italiane per i novel food

Gemmato spiega che il Governo italiano ha adottato una serie di provvedimenti per garantire scelte pienamente consapevoli da parte dei consumatori. "A seguito di indirizzi politici e conseguenti provvedimenti del Ministro Lollobrigida e del Ministro Schillaci, sono state adottate misure precise per garantire che i prodotti a base di insetti autorizzati a livello comunitario siano chiaramente etichettati, con informazioni dettagliate sulla tipologia e quantità di insetti utilizzati, sul Paese d'origine e sui potenziali rischi allergenici", ha ricordato il sottosegretario.

Non solo etichettatura, ma anche una chiara separazione nei punti vendita: "È stato disposto che la loro vendita debba avvenire in comparti separati e adeguatamente segnalati. L'Italia continuerà a vigilare sull'applicazione di queste norme e a tutelare la qualità e la sicurezza alimentare, principi fondamentali del nostro modello agroalimentare", ha aggiunto Gemmato.





Una rivoluzione alimentare tra opportunità e preoccupazioni

L'introduzione di nuovi alimenti a base di insetti è stata accolta con pareri contrastanti. Da una parte, rappresenta una risposta sostenibile alle sfide dell'aumento della popolazione e alla necessità di diversificare le fonti proteiche; dall'altra, ha sollevato interrogativi sul rispetto delle tradizioni culinarie e sul diritto dei cittadini a essere informati in modo trasparente.

Nonostante le proteste di alcuni gruppi politici europei, tra cui il tentativo di blocco della mozione presentata dalla conservatrice francese Laurence Trochu, il Parlamento Europeo ha respinto le opposizioni con 39 voti contrari, consolidando il processo di introduzione degli insetti edibili nella dieta europea.

In questo contesto, l'Italia si distingue per un approccio cauto e rigoroso. Come sottolinea Gemmato, ogni decisione in materia di alimentazione deve rispettare "il principio della trasparenza e garantire ai cittadini il diritto di scegliere con piena consapevolezza ciò che consumano".

La polvere di Tenebrio molitor è solo uno degli oltre dodici alimenti derivati da insetti attualmente sotto esame dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Tra questi, anche la farina di larve di mosca soldato nera (Hermetia illucens) e polveri proteiche da fuchi di api mellifere (Apis mellifera).

L'accelerazione della Commissione Europea verso i novel food segna una trasformazione profonda del settore alimentare, ma resta alta l'attenzione dei Paesi membri per garantire un equilibrio tra innovazione, sicurezza e rispetto delle tradizioni locali.

Fonte: Farmacista33

https://www.eunews.it/en/2025/01/20/eu-opens-supermarket-doors-to-larvae-meal/

