26 febbraio 2020

News

Coronavirus: Italia e resto del mondo. Mappa diffusione in tempo reale del virus

Come funziona la mappa del Coronavirus nel mondo?

Le fonti dei dati per la diffusione del Coronavirus

, la mappa delladel virus nel mondo creata dagli scienziati delNella cartina geografica è possibile visualizzare il numero di contagi evidenziati con un pallino rosso.Ildesta molte preoccupazioni visto che a livello mondiale, come si può notare nella mappa, è al terzo posto. Premendo il tasto "+" o "-" si accede aicon un dettaglio che va dalla singola regione alla città. In alto a sinistra, trovate ile l'ora dell'aggiornamento. A destra il numero delle vittime e le persone guarite. In basso a sinistra un grafico con l'andamento del contagio in Cina e nel resto del mondo.I dati vengono raccolti dai principali enti sanitari internazionali e nazionali tra cui l'(OMS/WHO); i(CDC) americani;(ECDC); i CDC China; NHC e DXY. Il tutto in tempo reale.