Artrosi e le nuove frontiere della diagnosi: analisi posturale in 3D e telecamera a infrarossi

La personalizzazione della riabilitazione in caso di artrosi è fondamentale, e oggi viene fatta in modo sempre più preciso ed accurato grazie alle analisi biomeccaniche e all'uso delle telecamere a infrarossi. Se ne è parlato a Bologna, nel corso del convegno Patologia artrosica articolare: caratteristiche e gestione del consiglio in farmacia.



Per impostare i protocolli riabilitativi, di prevenzione e terapia, è necessario capire cosa ci sia alla base dell'osteoartrosi. A questo scopo possono essere utili le analisi biomeccaniche.



È fondamentale infatti valutare le condizioni di salute specifiche della persona prima di stabilire quale piano di movimento programmare.



«Si possono fare analisi posturali del cammino e del movimento dei soggetti, sia malati sia sani, sportivi e perfino bambini grazie all'uso delle stesse metodiche usate nei film 3D» illustra Elisa Berti, Direttore della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, Istituto ortopedico Rizzoli, Bologna. «Si utilizzano telecamere a raggi infrarossi che riprendono piccoli marcatori posti sulla cute e riescono a seguire la traiettoria del movimento e a ricostruirlo esattamente in 3D». Si tratta di una tecnica ovviamente del tutto innocua. Grazie a queste metodiche si vanno a cercare gli elementi tipici che caratterizzano i pazienti con osteoartrosi, per esempio riduzione della velocità e della cinematica, e/o quelli che indicano il rischio di svilupparla, come alterazioni specifiche a livello di anca (per es. riduzione dell'estensione dell'anca) o di ginocchio.



Tutte le informazioni ottenute permettono di impostare un progetto riabilitativo, sia terapeutico che preventivo, calibrato e personalizzato sulle esigenze funzionali individuali.

