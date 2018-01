22 gennaio 2018

News

Nella casa delle coccole: un kit di benvenuto per i neonati

Un pacco dono per tutti i piccoli nati in città nel 2018: torna "Benvenuti nella casa delle coccole", un progetto di welfare che si ispira ai Paesi scandinavi e che da Milano è diventato un "modello" mutuato da altri Comuni anche al di fuori della regione. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Milano ed Energie sociali Jesurum, con la partnership di LloydsFarmacia e un pool di aziende private, è stata presentata a Palazzo Marino da Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, salute e diritti, e da Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici, e consentirà, per il secondo anno consecutivo, di regalare a tutti i neogenitori residenti nel capoluogo lombardo, senza distinzione di reddito, un kit completo con numerosi prodotti per la salute e il benessere del bebè. A qualche settimana dal lieto evento, infatti, le famiglie dei nuovi nati (a Milano, circa 11 mila ogni anno) riceveranno una lettera con le istruzioni per ritirare gratuitamente, in una delle 84 LloydsFarmacie distribuite capillarmente sul territorio comunale, il kit di benvenuto.

Che cosa contiene il pacco dono

Prodotti nursery, pannolini, creme, salviette e accessori, offerti in un comodo zainetto ecologico in cotone, unitamente a linee guida e indicazioni per ricostruire le proprie abitudini e giornate, e vivere con serenità e calore i primi giorni insieme. Nel dettaglio:

- Dischetti antibatterici.

- Coppette assorbilatte.

- Contenitori per conservare il latte materno con tappo.

- Sachet di crema idratante per il seno durante l'allattamento, per le ragadi del capezzolo, per il benessere delle neomamme.

- Detergenti per l'igiene intima del bambino e del genitore.

- Quattro pannolini.

- Una crema lenitiva indicata nei casi d'irritazione nell'area del pannolino.

- Salviette per il cambio del bambino.

In più, buono sconto per l'acquisto, rispettivamente, di un tiralatte e di un cuscino per l'allattamento.

Il Comune di Milano, inoltre, ha partecipato alla composizione dello zainetto attraverso la fornitura di materiale informativo per facilitare i neogenitori a un accesso semplificato ai servizi rivolti alle famiglie.

Anche Energie Sociali Jesurum, da parte sua, ha aggiunto al pacco dono, materiale informativo unitamente a una tessera per ingressi scontati allo "Spazio piccoli Nuovo Arti", l'area di Anteo Palazzo del Cinema nata per concedere ai genitori qualche ora per sé o per un buon film, offrendo ai bimbi l'occasione di crescere e imparare in modo intelligente e divertente.

Claudio Buono