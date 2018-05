04 maggio 2018

Eventi

Festa della mamma, biscotti per la ricerca

Si terrà in oltre 1.600 piazze di tutta Italia, il 5 e 6, maggio l'iniziativa "Io per lei". Si tratta della campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l'assistenza alle persone che vivono con una malattia neuromuscolare.

Con una donazione minima di 12 euro, verrà distribuita una confezione di biscotti di pasta frolla - al burro, con farina integrale o con gocce di cioccolato- a forma di cuore. Un regalo per festeggiare la Festa della Mamma e partecipare alla raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Le protagoniste della campagna sono quattro mamme: una volontaria, una donatrice, una ricercatrice e una donna con una patologia neuromuscolare, che, insieme, si fanno portavoce dell'impegno di tutte le mamme che affrontano ogni giorno le difficoltà delle malattie genetiche rare dei loro bambini.

Per conoscere il punto di raccolta più vicino basta visitare il sito ufficiale di Telethon, dove è possibile reperire anche informazioni su come partecipare attivamente alla campagna in qualità di volontari.

Grazie alla collaborazione con Auchan Retail Italia, inoltre dal 9 aprile al 13 maggio, i clienti dei punti vendita Auchan, Simply e Lillapois potranno sostenere la ricerca scientifica con una donazione di 1€ alle casse e ricevere una mini confezione di Cuoricini di biscotto.