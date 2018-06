04 giugno 2018

Nasce Uwell, una App per avere la propria salute a portata di smartphone

Una agenda per ricordarsi di assumere un farmaco e avere sotto controllo gli appuntamenti per visite ed esami, un armadietto dei medicinali digitale, che contenga tutte le scadenze dei farmaci che si tengono in casa e la possibilità di ricevere farmaci a domicilio nel giro di un'ora.Sono alcuni dei servizi della nuova, pensata per gestire il benessere di tutta la famiglia. Non una semplice App, ma una aggregazione di app con la quale è possibile in maniera semplice dialogare con il proprio smartphone. Un esempio: il bambino è allergico e ci accorgiamo di non avere in casa il prodotto abituale? Ecco allora che è possibile consultare il calendario dei pollini, ordinare l'antistaminico e averlo recapitato a casa. La consegna a domicilio è possibile anche per i farmaci con ricetta che, se necessario, può essere ritirata direttamente dallo studio del proprio medico curante.Un servizio questo che in questa prima fase pilota è in funzione nelle città di Milano, Bologna, Torino, Palermo, Firenze e Verona, ma che l'azienda Sanofi -promotrice del progetto in collaborazione con Accenture- intende inizialmente estendere a 500 farmacie in 16 città e sviluppare in modo da ottenere in futuro una copertura il più possibile ampia.Iscriversi alla piattaforma è semplice, basta andare sul sito e scaricare l'App disponibile sia per Apple che per Android, gratuitamente. E' possibile creare un profilo salute -con informazioni su tessera sanitaria, richiami, vaccinazioni, allergie e medici di riferimento- per sé e per i componenti della propria famiglia.Tra i servizi farmacia anche la possibilità di localizzare quella aperta più vicina o quella che offre particolari servizi come noleggio attrezzature, alimenti speciali, misurazioni.

Stefania Cifani