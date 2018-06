21 giugno 2018

News, Video

Il movimento è salute

La Campagna di comunicazione "Il movimento è salute. A tutte le età" è realizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Coni e l'Istituto Superiore di Sanità. Tra i protagonisti i campioni olimpici Jury Chechi il "Signore degli Anelli", e la schermitrice Elisa Di Francisca.

Uno dei principali fattori di rischio per la salute degli individui è rappresentato dalla sedentarietà.

Lo svolgimento regolare dell'attività fisica, con i dovuti accorgimenti, ha un effetto benefico a tutte le età. Nei bambini favorisce un corretto sviluppo fisico e la socializzazione, negli adulti contribuisce a ridurre il rischio dell'insorgenza di malattie croniche (dal diabete alle patologie tumorali e cardiovascolari) e migliora la salute mentale, negli anziani migliora l'elasticità muscolare e svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione della malattie cronico degenerative.

Nonostante i tanti benefici di salute collegati al regolare svolgimento di attività fisica, secondo i dati del sistema PASSI 2017, più del 32% degli italiani è da considerare sedentario.

Questo dato è ancora più preoccupante considerando che la percezione soggettiva del livello di attività fisica praticata non sempre corrisponde a quella effettivamente svolta: almeno un sedentario su cinque percepisce infatti come sufficiente il proprio impegno motorio quotidiano.

fonte: Ministero della Salute