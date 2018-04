05 aprile 2018

News

La parodontite, una malattia molto diffusa

Le gengiviti, se trascurate, spesso evolvono in una condizione più grave come la parodontite, vale a dire l'infiammazione dei tessuti che circondano e sostengono i denti (gengive, legamento parodontale e osso alveolare) che nei casi più avanzati può portare alla perdita del dente. La parodontite è oggi la sesta malattia al mondo per incidenza e considerevole è l'impatto psicologico sulla persona. I suoi valori di diffusione nella popolazione italiana sono molto alti (circa il 50 per cento). Elevata è anche la prevalenza delle sole forme gravi (10-14 per cento), che aumenta drasticamente tra i 35 e i 45 anni. Nonostante ciò, il livello di consapevolezza del disturbo è ancora molto basso: infatti, solo un connazionale su quattro sa di esserne affetto e ne conosce le conseguenze. Inoltre, il 90 per cento di chi soffre di disturbi riconducibili alla parodontite non ha ricevuto una corretta diagnosi e solo un italiano su 100 viene sottoposto a terapie parodontali, mentre un milione ricorre alla protesi fissa o mobile a causa di questo problema.

Le correlazioni

A una condizione determinante nell'insorgenza della parodontopatia quale l'accumulo di placca batterica, si aggiungono poi altri fattori che possono influenzarne l'estensione e la gravità, quali la composizione della saliva, il fumo, la gravidanza, ma anche malattie come quelle cardiovascolari e il diabete. «Riguardo a queste ultime, elemento comune sembra essere l'aumentata produzione di citochine ed enzimi proinfiammatori che la parodontite è in grado di innescare, inducendo un quadro d'infiammazione cronica sistemica», spiega il professor Mario Aimetti, presidente Sidp (Societaà italiana di parodontologia e implantologia).



Diabete

Recenti indagini condotte su vasta scala hanno rivelato che un diabetico ha un rischio tre volte più elevato di sviluppare un'infiammazione alle gengive o di vederla aggravare, o di peggiorare il proprio compenso metabolico per la presenza di parodontite. L'interazione con il diabete è duplice e reciproca, dato che l'infiammazione sistemica dovuta alla parodontite può favorire l'insulino-resistenza e peggiorare il controllo glicemico. Prova ne è che chi soffre di diabete mellito di tipo 1 e 2, in presenza di parodontite soprattutto grave, ha maggiori difficoltà di compenso metabolico, con conseguente maggiore rischio di complicanze cardiovascolari e renali. La parodontite oggi coinvolge circa il 30-40 per cento di coloro che soffrono di diabete o prediabete (sono circa due milioni gli italiani che convivono con entrambi i problemi) e curarla adeguatamente può comportare un miglior controllo della malattia metabolica.

Patologie cardiovascolari

EÌ stato dimostrato come alcuni batteri presenti nelle tasche parodontali dei pazienti che soffrono di parodontite, possano entrare in circolo favorendo l'insorgenza di endocarditi infettive o stimolando la produzione di mediatori dell'infiammazione che possono facilitare la formazione delle placche ateromatose e l'aggregazione piastrinica.

Gravidanza

Le particolari condizioni ormonali e circolatorie che si verificano in gravidanza favoriscono non solo l'insorgenza ma anche l'evoluzione delle gengiviti in infiammazioni più estese, come nel caso della parodontite. Inoltre, è stata riscontrata una ricorrenza maggiore di parti prematuri nelle gestanti affette da parodontite grave non curata.